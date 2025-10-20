Egyre nagyobb bajban lehet András herceg

A vizsgálat előzményeként két brit vasárnapi brit lap, a Mail on Sunday és a Sunday Telegraph egyaránt azt írta, hogy a herceg a személyi védelmét ellátó rendőrt próbálta rávenni kompromittáló adatok feltárására egy fiatalkorú amerikai lányról, akivel a hatósági gyanú szerint szexuális kapcsolatot létesített.

András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt.

Epsteint 2019 nyarán is őrizetbe vették hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában.

Jeffrey Epstein szexuális bűncselekményeinek egyik volt áldozata, a floridai Virginia Giuffre - akkori nevén Virginia Roberts, aki az idén, 41 éves korában szintén öngyilkos lett - 2014-ben pert is indított András ellen azon a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a herceggel.

Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított. Az eljárás végül peren kívüli megállapodással zárult.

A Mail on Sunday olyan üzeneteket hozott nyilvánosságra, amelyeket a lap szerint András herceg küldött 2011-ben édesanyja helyettes személyi titkárának, Ed Perkinsnek, akivel nyíltan közölte: megbízta a személyi védelmét ellátó rendőrök egyikét azzal, hogy keressen terhelő adatokat Virginia Giuffre ellen.

Az üzenetekből kiderül, hogy András megadta a rendőrtisztnek a fiatal nő születési dátumát és amerikai társadalombiztosítási számát - amely a törvények szerint bizalmas személyes információ -, és azt állította, hogy Virginia Giuffre büntetett előéletű.

Ezt a nő családja cáfolta, nyilatkozatban közölve, hogy Virginia Giuffre soha nem került összeütközésbe az igazságszolgáltatással.

A brit lapértesülések szerint arra sincs bizonyíték, hogy a herceg védelmét ellátó rendőrtiszt teljesítette volna a kompromittáló adatok előkerítésére vonatkozó kérést.

A Scotland Yard szóvivője ugyanakkor rövid vasárnapi tájékoztatásában közölte: a rendőrség ismeri a médiajelentéseket, és "aktívan vizsgálja" a sajtóban megjelent állításokat.

A 66. életévében járó András - III. Károly király öccse, a néhai II. Erzsébet királynő és Fülöp edinburghi herceg harmadik gyermeke - már pénteken bejelentette, hogy az összes még meglévő királyi titulusáról lemond. Közölte: feladja yorki hercegi címét, amelyet édesanyja adományozott neki, és lemond a világ egyik legexkluzívabb lovagi közösségében, a III. Eduárd király által 1348-ban alapított térdszalagrendben (Order of the Garter) viselt tagságáról is.

András a közleményben úgy fogalmazott: a királlyal, valamint "a család más közvetlen és távolabbi tagjaival" folytatott megbeszélésein arra a következtetésre jutottak, hogy az őt érő folyamatos vádaskodások elterelik a figyelmet az uralkodó és a királyi család munkájáról.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

továbbra is "vehemensen" tagadja a terhére rótt vádakat.

András pénteken bejelentett döntésével egy időben a herceg volt felesége, Sarah Ferguson is lemondott az eddig őt megillető yorki hercegnői címről.

Andrást - miután a néhai uralkodó, II. Erzsébet gyermeke - a hercegi cím továbbra is megilleti, de bármiféle külön királyi titulus nélkül.

Virginia Giuffre családja a brit sajtóban vasárnap megjelent felhívásában kérte, hogy III. Károly fossza meg Andrást a hercegi címtől is, ehhez azonban külön királyi pátens kiadása és parlamenti határozat lenne szükséges.

A Sunday Times udvari forrásokból származó értesülései szerint Vilmos trónörökös, III. Károly és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia - az Egyesült Királyság leendő uralkodója - trónra lépése után megtiltja Andrásnak a részvételt a királyi családhoz kötődő minden eseményen, így azt sem engedélyezi majd, hogy nagybátyja részt vegyen az ő megkoronázásán.