2025. október 17. péntek
2025. szeptember 16-án a londoni Westminster-apátság elõtt készített kép András hercegrõl, III. Károly brit uralkodó öccsérõl. András 2025. október 17-én bejelentette, hogy minden királyi titulusáról lemond, így a király egyetértésével a továbbiakban nem használja a királyi család tagjaként ráruházott címeket és kiváltságokat.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Minden címéről lemond András herceg, a brit uralkodó öccse

Infostart

Minden királyi titulusáról lemond András herceg, a brit uralkodó testvére, akivel szemben újabban ismét felmerültek azok a vádak, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel és elítélt szexuális bűnözővel.

A 66. életévében járó András – III. Károly király öccse, a néhai II. Erzsébet királynő és Fülöp edinburghi herceg harmadik gyermeke – péntek este ismertetett nyilatkozatában közölte: feladja yorki hercegi címét, amelyet édesanyja adományozott neki, és lemond a világ egyik legexkluzívabb lovagi közösségében, a III. Eduárd király által 1348-ban alapított térdszalagrendben (Order of the Garter) viselt tagságáról is.

András a közleményben úgy fogalmazott: a királlyal, valamint "a család más közvetlen és távolabbi tagjaival" folytatott megbeszélésein arra a következtetésre jutottak, hogy az őt érő folyamatos vádaskodások elterelik a figyelmet az uralkodó és a királyi család munkájáról.

A herceg közölte: éppen ezért a király egyetértésével a továbbiakban nem használja a királyi család tagjaként ráruházott címeket és kiváltságokat.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

továbbra is „vehemensen” tagadja a terhére rótt vádakat.

András pénteken bejelentett döntésével egy időben a herceg volt felesége, Sarah Ferguson is lemondott az eddig őt megillető yorki hercegnői címről.

Andrást – miután a néhai uralkodó, II. Erzsébet gyermeke – a hercegi cím továbbra is megilleti, de bármiféle külön királyi titulus nélkül.

András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt.

Epsteint 2019 nyarán is őrizetbe vették hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában.

Jeffrey Epstein szexuális bűncselekményeinek egyik volt áldozata, a floridai Virginia Giuffre – akkori nevén Virginia Roberts, aki az idén, 41 éves korában elhunyt – 2014-ben pert is indított András ellen a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a herceggel.

Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.

A kereset szerint Epstein New York-i otthonában, az Amerikai Virgin-szigeteken lévő birtokán, illetve egykori barátnője és tettestársa, az azóta több évtizednyi börtönre ítélt Ghislaine Maxwell londoni házában 2001-ben és 2002-ben háromszor kényszerítette szexuális kapcsolatra Virginia Giuffrét András herceggel.

Három éve azonban peren kívüli megegyezés jött létre András herceg és Virginia Giuffre között, így formális büntetőbírósági eljárás nem indult.

András herceg 2019-ben interjút adott a BBC televízió Newsnight című hírmagazinjának, kijelentve, hogy már 2010 decemberében minden kapcsolatot megszakított Epsteinnel. Azóta azonban előkerültek olyan email-üzenetek, amelyek arra vallanak, hogy András még hónapokkal később is személyes és szoros kapcsolatban volt a szexuális bűncselekményekért elítélt amerikai pénzemberrel.

Andrást már korábban megfosztották az Ő Királyi Fensége cím használatának jogától, és évekkel ezelőtt felhagyott a királyi család tagjaként végzett tevékenységével, most pedig utolsó megmaradt királyi titulusairól is lemondott.

jeffrey epstein

andrás herceg

iii. károly

Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés

Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

