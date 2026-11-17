A Mi Hazánk frakcióvezetője a közélet korrupciótól történő megtisztításáról, a KDNP frakcióvezetője pedig az erőszakos bűncselekmények, a közpénzzel kapcsolatos visszaélések kivizsgálásáról beszélt kedden a miniszterelnök napirend előtti felszólalására válaszolva, míg a Fidesz képviselőcsoportjának vezetője azt vetette fel, hogy a kormányfő nem azokban az ügyekben szólal fel napirend előtt, amelyekben kellene. A Tisza frakcióvezető-helyettese a Tisztítótűz fontosságáról beszélt Magyar Péter felszólalására válaszolva az Országgyűlésben.

Mi Hazánk: a közéletet meg kell tisztítani a rendszerszintű korrupciótól

Toroczkai László (Mi Hazánk) a Seszták-ügyről szólva jelezte, a politikusbűnözőket el kell számoltatni, börtönbe kell zárni, a leghatározottabban fel kell lépni velük szemben. A magyar közéletet végre meg kell tisztítani a rendszerszintű korrupciótól – jelentette ki. Ugyanakkor „rettenetes” hibának nevezte, hogy a Fidesz és a KDNP a politikai foglyok közé kever köztörvényes bűnözőket.

Az általa vezetett végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottságról szólva közölte, ez a testület tartja a legtöbb meghallgatást, határidőre elvégzi a feladatát, és már két feljelentés is született a feltáró munkának köszönhetően. Úgy folytatta, megteheti a tiszás többség, hogy eltávolítja a testület éléről. Ne felejtsék el, hogy a bizottságban nincs kétharmaduk, paritásos elv van, csak a Mi Hazánkkal együtt lehet befejezni a munkát, és ha visszaél a Tisza a hatalmával, akkor meg fogják bénítani a munkát a vizsgálóbizottságokban – hangoztatta.

Azt mondta, hogy először Monty Python-filmnek tűnt a magyar politikai közélet, de kezd átalakulni egy nagyon „elfuserált” rajzfilmmé, ahol „tolvaj Kisvakondok” vannak, de van benne „hatalmával visszaélő elkényeztetett Kisherceg is, aki valamiféle diktatúrát akar építeni”.

Az ellenzéki politikus házszabálysértéssel vádolta a kormányfőt, mondván, hétfő reggelig kellett volna jeleznie, hogy fel kíván szólalni napirend előtt.

Forsthoffer Ágnes házelnök arra hívta fel a képviselő figyelmét, hogy a házszabály szerint a miniszterelnök felszólalását az ülést megelőzően egy órával kell bejelenteni, nem történt házszabálysértés.

KDNP: ki kell vizsgálni minden erőszakos bűncselekményt

Rétvári Bence (KDNP) kijelentette, ki kell vizsgálni minden erőszakos bűncselekményt, a kapcsolati erőszakot és minden közpénzzel kapcsolatos visszaélését. Utána pedig befolyásmentes, tisztességes eljárás keretében jogerős döntést kell hozni – tette hozzá, közölve, ezekben a kérdésekben egyetértenek, ugyanakkor a normális jogállami menetrend betartását kéri a miniszterelnöktől.

A Seszták Miklóshoz (KDNP) kötődő Volánbusz-üggyel kapcsolatban rámutatott, a Fidesz–KDNP-kormány alatt történt a feljelentés.

Az ellenzéki képviselő hiányolta, hogy a kormányfő nem beszélt arról, zajlik a 2027-es költségvetés vitája, amely szerint a tizennegyedik havi nyugdíj második részlete nem fog megérkezni az idősekhez. Leveszik az ársapkát az üzemanyagról, leveszik a profitsapkát az élelmiszerekről és a drogériai termékekről, és „rárakják a sapkát az édesanyák és édesapák családi adókedvezményekre” – hangoztatta.

Szóvá tette, a Tisza a kampányban nem beszélt arról, hogy megduplázza a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata).

Kitért arra, Orbán Viktor volt miniszterelnök azért nincs a parlamentben, mert közjogi eszközökkel megoldották, hogy ne legyen ott. „Ön távolította el innen az Országgyűlésből Orbán Viktort” – mondta Magyar Péternek.

Rétvári Bence szerint az ártatlanság vélelmét felváltja a bűnösség vélelme, illetve a kollektív bűnösség feltételezése. Visszautasította, hogy a kormányfő már a gyanú esetén „lemaffiázza” az egész frakciót. De akkor Orbán Anita, Kármán András, Vitézy Dávid, Ruszin-Szendi Romulusz és Tanács Zoltán is a maffia része volt.

A miniszterelnök vígan lubickolt a Fidesz–KDNP rendszerében, amíg megvolt a négymillió forint feletti havi jövedelme

– mondta.

Fidesz: nem arról beszélt a miniszterelnök, amiről kellett volna

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője annak a véleményének adott hangot, hogy nem olyan témáról beszélt a miniszterelnök, amelyről kellett volna.

Hangsúlyozta: napirend előtti felszólalást országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügyben mondhat a kormányfő.

Hiányolta Magyar Péter ilyen megnyilatkozását az Európai Tanács ülésein történtekről, így arról, hogy mi hangzott el Dublinban Ukrajna kötelező támogatásáról vagy a kohéziós és agrártámogatások jövőbeni alakulásáról.

Hiányolta annak kommentálását is, hogy a gazdaság teljesítménye romlik, az akadémiai dolgozók fóruma pedig Tanács Zoltán miniszter menesztését követeli. Kijelentette, eközben a miniszterelnök „pitiáner személyes bosszú miatt” a számvevőszék elnökének távozását sürgeti.

Szerinte Magyar Péter ugyanazokkal a témákkal foglalkozott most, mint a hétfői beszédében, és kifogásolta, hogy továbbra sem tudni, kik „a tiszás ügynökbotrány” politikai felelősei.

Azt javasolta, hogy a parlamentben a kormányzat által beterjesztett, így az ellenzék által részleteiben is ismert javaslatról folytassanak vitát.

Forsthoffer Ágnes: súlya kell hogy legyen a napirend előttinek A Fidesz frakcióvezetőjének szavaira reagálva Forsthoffer Ágnes házelnök megemlítette: az ellenzékre is érvényes, hogy országos jelentőségű és rendkívüli ügyekben mondjanak napirend előtti felszólalásokat.

Tisza: történelmi fordulat a Tisztítótűz

Strompová Viktória (Tisza) azt hangsúlyozta: történelmi fordulat vette kezdetét Magyarországon a Tisztítótűz művelettel, amely a korábban sokszor ígért elszámoltatásokkal szemben kézzelfogható, látható eredményeket hoz, hiszen megmozdult az igazságszolgáltatás, elkezdtek előkerülni a rejtegetett vagyonok.

A politikus teljesen érthetőnek nevezte a választók türelmetlenségét, mondván, az emberek látni és tudni akarják, hogy „az évek óta sejtett lopások” a bíróság előtt is megálló bizonyítást nyernek.

A jogállam helyreállítása ott kezdődik, hogy a bűnnek következménye van, a közpénzlopás pedig nem maradhat büntetlenül – fogalmazott, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításának és működésének jelentőségét hangsúlyozva.

Hozzátette:

ha április 12-én, az országgyűlési választáson nem sikerült volna a fordulat, „ha marad a beletörődés és a félelem”, akkor „ma az ország és a jövőnk elrablása folytatódna, csak még gátlástalanabbul”.

Akkor a korrupció nem bűncselekmény, hanem maga a rendszer maradt volna – fogalmazott, felvetve: mennyivel modernebb és versenyképesebb lehetne az ország, ha az elmúlt 16 év valóban a nemzet gyarapításáról szólt volna.

A Tisztítótűz nem azért lobog, hogy romboljon, hanem hogy megtisztítsa a teret az építkezéshez – jelentette ki Strompová Viktória. A képviselő az isztambuli egyezmény ratifikálása kapcsán arra kérte az ellenzéket, hogy legyen nemzeti minimum a magyar nők védelme.