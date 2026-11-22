Gulyás Gergely nyilatkozatában párhuzamot vont a korábbi és a jelenlegi kormányzati kommunikáció között. A volt miniszter – aki a negyedik és ötödik Orbán-kormány idején, 2018-tól a 2026-os kormányváltásig vezette a Miniszterelnökséget és tartotta a rendszeres Kormányinfókat – kifogásolta, hogy a tájékoztatók hónapok óta elmaradnak.

Állítása szerint míg a Fidesz-kormányok idején a sajtótájékoztatókon a kérdések fele, de inkább kétharmada az ellenzéki médiától érkezett, addig a Magyar Péter miniszterelnöksége alatt megtartott néhány alkalmon alig jutottak szóhoz az ellenzéki orgánumok, ami megítélése szerint a sajtószabadság jelenlegi állapotát tükrözi.

A politikus az Országgyűlésben zajló munkát is élesen bírálta. Úgy fogalmazott, hogy a korábbi ciklusokban még lehetett értelmes vitákat folytatni a képviselőtársakkal, jelenleg azonban kritikán aluli jelenetek zajlanak az ülésteremben. Példaként az esemény utáni tablettáról szóló közelmúltbeli parlamenti vitát említette, amelynek hangnemét alpárinak nevezte.

Gulyás Gergely véleménye szerint a parlamenti felszólalások kizárólag a nyilvánosságnak szólnak, és a felek már nem törekednek egymás meggyőzésére.

Kiemelte, hogy az ilyen jellegű szóváltások elveszik a képviselők kedvét a munkától, és ellehetetlenítik az ellenzék ellenőrzési jogosítványainak gyakorlását, ami meglátása szerint demokráciadeficithez vezet.