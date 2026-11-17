Panyi Miklós, Hegedűs Barbara és Pócs János fideszes országgyűlési képviselők keddi budapesti sajtótájékoztatójukon felidézték, hogy a Martinként bemutatott kisfiú egy szolnoki lakásotthonból szökött meg tavaly ősszel, majd december elején Budapesten találta meg B. Olivér, aki a kisfiút annak saját kérésére elvitte Magyar Péter tarnazsadányi fórumára, majd Magyar Péter és Bódis Kriszta meginterjúvolta a gyereket az életéről.

A képviselők emlékeztettek arra is, hogy 4,5 hónapja feljelentést tettek az ügyben, az ügyészség szerint azonban semmilyen bűncselekmény nem történt.

Hegedűs Barbara bemutatta az ügyészség közleményét, amelyben szerinte számos ellentmondás és tisztázatlan kérdés szerepel. „Hogyan lehetséges például az, hogy egy 11 éves gyerek napokig szabad akaratából tartózkodik együtt idegenekkel, és legfőbb vágya, hogy részt vegyen Magyar Péter fórumán?” – tette fel a kérdést.

Az ügyészség nem vizsgálta továbbá a megtalálás körülményeit, magukat a megtalálókat, és azt sem, miért szorult pszichiátriai kezelésre a gyerek, miután visszakerült az otthonba. Érthetetlen az is, miért nincs következménye annak, hogy csak a megtalálás után két nappal vitték vissza a gyereket az otthonba, valamint, hogy a törvényes képviselőjének tudta és beleegyezése nélkül készült interjú vele – sorolta Hegedűs Barbara.

Az ellenzéki képviselők nyilvánosan elérhető információkra alapozva azt állították, hogy mindez nem véletlenül történt, hanem „megszervezett akció” volt, ezért a Tisza Párttól azt várják, hogy vállalja a politikai felelősséget ebben az ügyben, az ügyészségtől pedig azt, hogy rendeljen el egy tisztességes nyomozást.

Panyi Miklós elmondta: véleményük szerint Martint nem véletlenül találhatták meg Budapesten, mivel a szolnoki gyerekotthonhoz közel található egy kisbolt, amelyet B. Olivér volt felesége üzemeltet.

Aztán bemutatott egy december 2-án, a Facebookon közzétett fényképet, amelyen kitakarva szerepel mások mellett a gyereket megtaláló B. Olivér és egy kisfiú. Az ügyészségi közlemény szerint azonban a férfi csak december 3-án találkozott a gyerekkel – jegyezte meg.

Közölte azt is, hogy B. Olivér az egyik közösségi médiás profilján megosztotta korábban, hogy prostitúciós hálózat fenntartása miatt elítélték, ezt pedig alátámasztja egy rendőrségi és egy bírósági közlemény is, amelyben szerepel egy B. Olivér nevű férfi ilyen vádak alapján történő őrizetbe vétele és elítélése.

A képviselő azt feltételezi, hogy a történet résztvevői nem maguktól találhatták ki az akciót, hanem valakinek a „sugallatára” hajtották végre.

Panyi Miklós bejelentette, hogy az új információk birtokában

a legfőbb ügyészhez fordulnak egy tisztességes nyomozás elrendelése érdekében, majd kiemelte, hogy a jogállamiság próbája lesz ez az ügy.

Pócs János arról beszélt, hogy „a kamu gyermekvédelmi-ügy, a kamu Zsolti bácsi-ügy és a kamu Martin-interjú nélkül” a Tisza Párt nem nyerte volna meg a választást, így elmondható, hogy a választási kampány hazugságokra épült, és most ezt folytatva hazug országot épít a kormány.

A politikus szerint az új bizonyítékok fényében Martin ügye felveti a gyermekrablás és gyermekkereskedelem vétségét is.

Feltételezésük szerint az ügyészség azért sem vizsgálta érdemben Martin ügyét, mert Bódis Kriszta kormánybiztos és Magyar Péter miniszterelnök is érintett lehet.

A sajtótájékoztató végén Pócs János a Seszták Miklós ügyét kérdésre válaszolva úgy kommentálta, a párt várja a bizonyítékokat az ügyben, mert ők is szeretnének tisztán látni.

A politikus úgy fogalmazott, „nem lehet valaki annyira hülye”, hogy ennyi pénzzel a háta mögött beül a parlamentbe, ahelyett, hogy a világ bármely részén gond nélkül élne.

Felrótta továbbá Magyar Péternek, hogy kollektív bűnösséget kiált ki a Fideszre egy ember miatt, ez pedig szerinte arra utal, hogy a miniszterelnök célja egy diktatúra és egypártrendszer felépítése.