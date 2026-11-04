Ismerős és meglepő nevek és fedőnevek is vannak az ügynökaktákban – itt az eddig nyilvánosságra került ismert emberek listája

Az 1956-os forradalom szovjet leverésének 70. évfordulóján, a kormány ígéretének megfelelően megnyíltak az úgynevezett ügynökakták: szerda délelőtt elindult a kereshető Nyitott Akták online adatbázis, amelyben első körben mintegy 60 ezer 6-os karton adatai váltak nyilvánossá.

A kormány és az Állambiztonsági Levéltár közös sajtótájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök arra kérte a nyilvánosságot, hogy méltósággal és emberséggel kezelje a megismert információkat, a feldolgozáshoz pedig a kormány segítséget ígért az érintetteknek.

Az adatbázis megnyitása után rövid időn belül számos név vált ismertté. Alábbiu összeállításunkban a politikai, közéleti, kulturális és sportéletből felbukkanó személyiségeket vesszük sorra. Egyes esetekben a nyilvánosságra került fedőnevek is különös figyelmet érdemelnek.

A politikából felbukkant nevek

Lezsák Sándor volt MDF-es, majd fideszes házalelnökről, a rendszerváltó Magyar Demokrata Fórum alapítójáról, illetve beszervezésével, rendszerváltozás előtti állambiztonsági tevékenységével kapcsolatban a levéltárban mágnesszalag maradt fenn.

Szita Károly korszakos kaposvári polgármesterről, aki szintén a polgári oldal kötelékében politizál, szintén került ki „nyom” a Nyitott Aktákra, Krakus Péter néven róla mágnesszalag mellett a 6-os karton is megvan. A nyolcvanas években tevékenykedhetett.

Martonyi Jánost a rendszerváltozás után Orbán Viktor miniszterelnök külügyminiszterként vonta be a politikába első kormányzása idején. Róla, vagyis „Magasdiról” mágnesszalagot őriz az ÁBTL.

Torgyán József, a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt (FKGP) politikuslegendája retorikai teljesítményével elévülhetetlen érdemeket szerzett a Horn-kormány 1998-as bukásában a vidék Magyarországán, azonban a rendszerváltozás előtt Szatmári Lajos fedőnéven 6-os karton készült a beszervezéséről, és mágnesszalag is kötődik hozzá. „Ellenforradalmi tevékenysége” vezethetett 1957-es beszervezéséhez. Nincs már az élők sorában.

Csurka István rendszerváltó író, MIÉP-alapító pártelnök, a hazai radikális jobboldal újjászervezője Raszkolnyikov fedőnéven tevékenykedhetett, 6-os kartonja szerint „a népi demokráciához lojális” volt. Nem él már.

Nógrádi László, a KDNP korábbi alelnöke és frakcióvezető-helyettese, Lenti korábbi polgármestere is szerepel az akták között az Index cikke szerint, mind a 6-os kartonok, mind a mágnesszalagok között. Nógrádi „Sziklay” fedőnévvel szerepel az iratokban.

Fazakas Szabolcs, a Horn-kormány ipari minisztere Stefán fedőnéven működhetett együtt az állambiztonsággal, III/II-es ügynökként.

Patyi András alkotmánybíra, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi rektora (2012–2018), a Nemzeti Választási Bizottság korábbi elnöke (2013–2018) is megtalálható a Nyitott Aktákban. A 6-os kartonja szerint III/III-asként „Kocsi Márton” néven volt nyilvántartva.

Tarr Zoltán kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter édesapja, Tarr Kálmán érintettségéről posztolt a sajtótájékoztató után. Mint írta, a nyilvánosságra kerülő dokumentumok nem jelentik, hogy az édesapja ügynök lett volna. Hangsúlyozta, hogy az édesapja írásos igazolással is rendelkezett arról, hogy ügynöki tevékenységet nem végzett, a 6-os karton megléte ellenére sem.

A 6-os kartonok között szerepel Suchman Tamás, a Horn-kormány egykori ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi minisztere, az MSZP egyik alapítója is. Nevét elírással, Schuman Tamásként rögzítették, a karton szerint a III/II-es osztályhoz tartozott, fedőneve pedig Simon Arnold volt.

Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke is felbukkan a Nyitott Akták mágnesszalagos nyilvántartásában, ahol Otto fedőnéven, 04-es kóddal, foglalkoztatott hálózati személyként szerepel. A bejegyzés önmagában azonban nem bizonyítja a tényleges jelentéstételt vagy a tudatos együttműködést.

Járai Zsigmond, a korábbi pénzügyminiszter és jegybankelnök is szerepel a Nyitott Akták mágnesszalagos nyilvántartásában. A dokumentum szerint Bihari fedőnéven, 04-es kóddal, foglalkoztatott hálózati személyként tartották nyilván a BM III/II-es kémelhárító csoportfőnökség egyik alosztályánál.

Kádár Béla, az Antall-kormány nemzetközi gazdasági kapcsolatokért felelős minisztere is szerepel a Nyitott Akták egyik 6-os kartonján. A dokumentum szerint a közgazdászt 1977-ben Doki fedőnéven szervezték be a külföldi hírszerzők felderítéséért és elhárításáért felelős III/II-2-a osztályhoz.

Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett egy posztot az ügynökakták megnyitását követően, amiben arra utal, hogy a rokonai nem érintettek: „Tisztelettel a tények kedvéért: édesapámat Szijjártó István Józsefnek hívják, Budapesten született, édesanyja neve Bacsilla Gabriella. Nagybátyám Szijjártó Gábor, szintén Budapesten született, édesanyja neve értelemszerűen Bacsilla Gabriella. Nagyapám neve Szijjártó István, Biharkeresztesről származik, az ő édesanyját pedig Pálfi Zsófiának hívták – írta a külügyminiszter.

A poszt nagy valószínűséggel annak szól, hogy az ügynökakták között fellelhető egy Szijjárto István Gábor nevezetű ember, az exminiszter a találgatásoknak igyekezett elébe menni – jegyzi meg az Index.

Közélet, tudomány és egyház

Vágó István „kvízprofesszor” halála előtt a DK XII. kerületi politikusaként volt ismert, de a nyilvánosság eddig nem tudta róla, hogy Quiz fedőnéven beszervezhették. Mágnesszalag őrzi ennek nyomát.

Egy elhunyt és egy élő katolikus egyházi vezető személyiség is megtalálható a Nyitott Akták adatbázisában. Egyikük Paskai László már elhalálozott bíboros, akinek pártállami múltjáról és megtévesztő tartalmú jelentéseiről már korábban is tudott a nyilvánosság. Ő Tanár néven szerepel, 6-os kartonját itt lehet megtekinteni. Osztályidegen, lojális, teológiai doktor, ez derül ki az 1972-es dokumentumból.

Új adat viszont, hogy Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, vagyis Lawrence is rendelkezik 6-os kartonnal, őt szinte a rendszerváltozás előtti utolsó pillanatban szervezték be, 1989 nyarán.

Szintén nem volt eddig ismert még pletyka szinten sem Beer Miklós nyugalmazott váci püspök rendszerváltozás előtti múltja, őt pilismaróti plébánosként 1988-ban Dunai Gábor néven szervezték be, de 6-os kartonja passzivitást sugall a szocializmus végóráiban.

A biztonságpolitikai szakértőként közismert Nógrádi György rendszerváltozás előtti, eddig nem ismert, Raguza fedőnéven folytatott (?) tevékenységéről 6-os karton és mágnesszalag is rendelkezésre áll. Kartonjából kiderül, tartalékos hadnagy volt és MSZMP-tag.

Szintén 6-os karton és mágnesszalag is van Karikó Katalin Nobel-díjas magyar tudósról, aki a koronavírus elleni korszerű vakcina mögötti tudományos eljárásáért kapta rangos kitüntetését, komoly nemzetközi karrierrel a háta mögött. Kartonján még csak nem is az az érdekesség, hogy KISZ-tag volt, vagy hogy tudományos segédmunkatársként szervezték be 1978-ban, hanem hogy a kartonon Salgó László volt országos rendőrfőkapitány aláírása szerepel a dokumentumban, ő 2002 és 2004 között volt Magyarország főrendőre, róla semmilyen állambiztonsági nyom nem lelhető fel, Karikónál pedig alig 4 évvel idősebb. Karikó Katalin fedőneve „Lengyel Zsolt” volt.

Az Index talált rá Terplán Zoltán, Kőszeg fideszes alpolgármestere nevére, aki III/III-asként a belső elhárításhoz tartozott a rendszerváltás előtt. Tibi fedőnéven dolgozhatott 1988-tól 6-os kartonja alapján.

Kultúra

Elsőként Vikidál Gyuláról illik említést tenni, akinek állambiztonsági tevékenysége korábban nagy vihart kavart, Dalos fedőnéven végezhetett tevékenységet, most a nyilvánosságra került 6-os kartonjából az derül ki, hogy 1981-1986-ig végezhetett tevékenységet az 1983-as István, a király legendás Koppánya, rockénekes. Kartonján kívül mágnesszalagja is fennmaradt.

Majdnem kortársa Szikora Róbert, az R-Go frontembere, akit 1984-ben szerveztek be, és Nanu-Nanu néven tevékenykedhetett az állambiztonság javára, szintén fennmaradt 6-os kartonja és mágnesszalagja is. 30 évesen érettségije volt és KISZ-múltja. Ő egy interjúban azt mondta: nem jelentett.

Dévényi Tibor fedőneve nem volt túl nagy erőfeszítés, a ma is aktív rádiós lemezlovas, az ország Tibi bácsija Déva fedőnéven szerepel a Nyitott Akták nyilvántartásában, III/III-as titkos megbízzott lehetett a 6-os kartonja alapján.

Csurka István MIÉP-elnök nevének keresésekor bukkantunk rá testvéréére, Csurka László színművészére – a kereső egyébiránt kis névtévesztés esetén is képes adatot szolgáltatni –, ő „Parti Zoltán” néven különösen is hosszan lehetett állományban, 1957-től egészen 1990-ig a 6-os karton adatai szerint.

Gáti Oszkár Jászai Mari-díjas színművész neve is szerepel az aktákban, mint arra a Index rátalált. A 6-os karton szerint 1984 májusában próbálták meg beszervezni. Az akta szerint fedőneve Tatár volt.

A Cintula művésznéven ismertté vált Keresztes Tibor neve is fellelhető az adatbázisban, kartonjában pedig az áll, hogy beszervezési kartonját 1966. szeptember 22-én nyitották meg, amikor még egyetemi hallgató volt, informátorként jelölik, Kurucz Tibor fedőnéven. Korábban hevesen tiltakozott az ellen, hogy bármi tevékenységet végzett volna, másokéról viszont az Index cikke szerint igen.

Korniss Péter Kossuth-díjas fotográfus elébe ment a folyamatnak, ő a Válasz Online-nak nyilatkozva vallott részletesebben beszervezéséről, múltjáról, közvetlenül az úgynevezett ügynökakták nyílása előtt, erről itt írtunk részletesebben.

Szikora János rendező, Jászai Mari-díjas színész is szerepel a 6-os kartonok között: a dokumentum szerint 1987-ben szervezték be Károly fedőnéven, titkos hálózati személyként.

Medveczky Ilona, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja is szerepel a Nyitott Akták adatbázisában: a táncművész-színésznőt Kleopátra fedőnéven tartották nyilván. Mágnesszalagján a 07-es és a 17-es kód is feltűnik, amelyek kizárt hálózati személyt jelölnek; utóbbi arra utal, hogy az érintetthez kapcsolódó operatív iratokat megsemmisítették.

Sportolók, sportkommentátorok