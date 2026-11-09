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2026. november 9. hétfő Tivadar
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Apáti István, a testület Mi Hazánk párti elnöke az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén az Országházban 2026. november 9-én. Mellette Imre Bernadett bizottsági munkatárs.
Nyitókép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA

Nem tudott az ügynökaktákról ülést tartani a parlamenti bizottság

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Elmaradt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfői ülése, ahol a múlt hét szerdán közzétett ügynökaktákkal kapcsolatban felmerült aggályokról és ellentmondásokról hallgatták volna meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levétárának (ÁBTL) vezetőit. A bizottság tiszás tagjai nem mentek el az ülésre, így az határozatképtelen volt.

A bizottság összehívását Apáti István (Mi Hazánk Mozgalom), a testület elnöke kezdeményezte pénteken. Magyar Péter miniszterelnök még aznap délután közölte, a Tisza nem vesz részt „a Fidesz alvállalkozói által hétfőre összehívott nemzetbiztonsági bohóckodáson”.

Szerda délelőtt hozták nyilvánosságra a rendszerváltás előtt keletkezett, az ÁBTL-ben őrzött állambiztonsági iratok egy részét, mintegy 60 ezer 1990 előtti ügynök nevét és adatait a nyitottaktak.hu oldalon. Egy informatikai hiba miatt azonban a hálózati személyek között 164 megfigyelt, köztük Lezsák Sándor, az Országgyűlés korábbi alelnöke, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója neve is szerepelt. Ezt az informatikai hibát péntekre elhárították.

A bizottság kilenc tagjából csak Apáti István (MI Hazánk Mozgalom), Hegedűs Barbara (Fidesz) és Horváth László(Fidesz) jelent meg az ülés kezdetén, a Tisza hat képviselője nem. Eleget tett ugyanakkor a meghívásnak Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója és Tóth Eszter Mária főigazgató-helyettes. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szintén megjelent, ő Apáti István tájékoztatása szerint jelezte, hogy szeretne részt venni az ülésen.

Apáti István megállapította, hogy a testület határozatképtelen, és felvetette, hogy amennyiben az ÁBTL megjelent képviselői partnerek benne, folytassanak „a házszabállyal nem ellenkező”, informális, kötetlen beszélgetést az ügyről. Cseh Gergő Bendegúz jelezte, áll rendelkezésre, így a jelenlévők beszélgetésbe kezdtek.

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Kezdőlap    Belföld    Nem tudott az ügynökaktákról ülést tartani a parlamenti bizottság

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