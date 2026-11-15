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Felújítás alatt lévő lakásban áll egy nő az ablaknál.
Nyitókép: Getty Images/Natasha Lazaridi

A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul az Otthon Start hirtelen kivezetése miatt

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A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordult az Otthon Start Program „drasztikus és embertelen kivezetése miatt” – közölte Panyi Szabolcs frakcióvezető-helyettes a Facebook-oldalán.

Mint a videójában fogalmazott, az átgondolatlan és drasztikus kivezetés miatt több milliárd forintos kár érhette a családokat és az építőipart is, a kormánynak pedig alkotmányos kötelessége kezelni az így kialakult helyzetet – számolt be róla az economx.hu.

Panyi szerint az inkompetens kormányzás miatt a magyar családok és vállalkozások súlyos árat fizetnek, amelynek az egyik világos látlelete a „kőprofi” kormányzás a lakáspiacon. A frakcióvezető-helyettes szerint emellett be is csapta a fiatalokat a Tisza az új lakásprogrammal, mivel azzal 10-ből 9 fiatal rosszabbul jár, holott a kampányban azt ígérte neki a kormánypárt, hogy minden jobb lesz.

Magyar Péter október 19-én jelentette be a Wekerle Plusz programot. Csakhogy az október 27-én tartott kormányzati sajtótájékoztatón derült ki, hogy az Otthon Startot nem az év végével, hanem már november közepén kivezetik, és a folyamatban lévő szerződések akkor maradnak érvényesek, ha ahhoz október 31-én érvényes adásvételi szerződéssel rendelkeznek az igénylők. Emiatt számos ügyvédi irodánál hatalmas dömping alakult ki.

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Kezdőlap    Gazdaság    A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul az Otthon Start hirtelen kivezetése miatt

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VIDEÓ
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Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
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2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
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