„Pócs János csalt a szavazásnál” – Magyar Péter sürgős javaslatot tett

A házbizottság ülésének összehívását kezdeményezte Magyar Péter miniszterelnök kedden az Országgyűlésben a határozathozatalok során, arra hivatkozva, hogy a fideszes Pócs János „csalt" a szavazásnál, és félre akarta vezetni a házvezetést.

Magyar Péter azt mondta: a Magyar Nemzeti Bank beszámolójáról szóló szavazásnál Pócs János azt jelezte, hogy nem működött a gépe, holott nem tartózkodott bent az ülésteremben.

„Pócs János csalt a szavazásnál, félre akarta vezetni a levezető elnököt” – jelentette ki a kormányfő, aki a házbizottság mielőbbi összehívását és Pócs János „súlyos, arányos megbüntetését” kezdeményezte.

Példátlannak nevezte, hogy egy országgyűlési képviselő „félre akarta vezetni a házelnököt" és „egy ócska piti csalóként járt el”.

Az elnöklő Hallerné Nagy Anikó azt közölte: a miniszterelnök javaslatára dönteni fognak a házbizottság összehívásáról.