ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.76
usd:
326.29
bux:
144955.18
2026. november 3. kedd Győző
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pócs János, a Fidesz képviselõje interpellál az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

„Pócs János csalt a szavazásnál” – Magyar Péter sürgős javaslatot tett

Infostart / MTI

A házbizottság ülésének összehívását kezdeményezte Magyar Péter miniszterelnök kedden az Országgyűlésben.

A házbizottság ülésének összehívását kezdeményezte Magyar Péter miniszterelnök kedden az Országgyűlésben a határozathozatalok során, arra hivatkozva, hogy a fideszes Pócs János „csalt" a szavazásnál, és félre akarta vezetni a házvezetést.

Magyar Péter azt mondta: a Magyar Nemzeti Bank beszámolójáról szóló szavazásnál Pócs János azt jelezte, hogy nem működött a gépe, holott nem tartózkodott bent az ülésteremben.

„Pócs János csalt a szavazásnál, félre akarta vezetni a levezető elnököt” – jelentette ki a kormányfő, aki a házbizottság mielőbbi összehívását és Pócs János „súlyos, arányos megbüntetését” kezdeményezte.

Példátlannak nevezte, hogy egy országgyűlési képviselő „félre akarta vezetni a házelnököt" és „egy ócska piti csalóként járt el”.

Az elnöklő Hallerné Nagy Anikó azt közölte: a miniszterelnök javaslatára dönteni fognak a házbizottság összehívásáról.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    „Pócs János csalt a szavazásnál” – Magyar Péter sürgős javaslatot tett

parlament

magyar péter

házbizottság

pócs jános

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megválasztotta az Országgyűlés az új legfőbb ügyészt

Megválasztotta az Országgyűlés az új legfőbb ügyészt
A Fidesz és a KDNP nem szavazott: 139 igen, 6 nem szavazat mellett megválasztotta Fejes Pétert legfőbb ügyésznek az Országgyűlés.
 

Megszavazták: munkaszüneti nap lesz december 24-e

Szigorúbb ellenőrzést kapnak a politikusok

„Pócs János csalt a szavazásnál” – Magyar Péter sürgős javaslatot tett

Forsthoffer Ágnes figyelmeztette a sajtó munkatársait – kitiltások

Elmaradt Magyar Péter napirend előtti felszólalása

Változnak a beruházások előtt a környezeti hatásvizsgálati eljárások

Tarr Zoltán időt kér, a „kulturális turbulenciát" sajnálja

VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomvédelmi oktatóvideókat kezdett sugározni az állami média Iránban

Atomvédelmi oktatóvideókat kezdett sugározni az állami média Iránban

Az iráni állami televízió részletes tájékoztató videót kezdett sugározni arról, hogy mi a teendő egy esetleges atomtámadás esetén. A mesterséges intelligencia segítségével készült polgári védelmi kisfilm azután került adásba, hogy olyan értesülések láttak napvilágot, amelyek szerint az Egyesült Államok akár napokon belül nukleáris csapást mérhet az országra - írta a Metro.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly fordulat jöhet az amerikai tőzsdéken a választás után: már készülnek a nagyágyúk, erre mozoghat a pénz

Komoly fordulat jöhet az amerikai tőzsdéken a választás után: már készülnek a nagyágyúk, erre mozoghat a pénz

A tőzsdei befektetők feszülten latolgatják az amerikai félidős választások várható piaci hatásait.

BBC
Business Sport Travel Science
Polls open in US midterm elections that will shape rest of Trump's presidency

Polls open in US midterm elections that will shape rest of Trump's presidency

Donald Trump's Republican Party currently controls both chambers of Congress - but that could change after today's election.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 3. 12:34
Változnak a beruházások előtt a környezeti hatásvizsgálati eljárások
2026. november 3. 12:22
Megválasztotta az Országgyűlés az új legfőbb ügyészt
×
×