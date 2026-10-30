Hidvéghi Balázs: amit a Tisza Párt tett, az objektív mérce szerint nem védhető, várjuk a Velencei Bizottság állásfoglalását

Hidvéghi Balázs szerint a Tisza-kormányzat személyre szabott, diszkriminatív és a legtöbb esetben visszamenőleges hatályú törvénymódosításokkal és alkotmánymódosítással élt, törvényellenes és alkotmányellenes módon mozdította el a köztársasági elnököt. Hozzátette: lett volna lehetőség egy jogfosztási eljárás megindítására akkor, hogyha a korábbi köztársasági elnök, Sulyok Tamás bármilyen jogot sértett volna, vagy bármiben szembe ment volna az alkotmányos jogosítványokkal, de nem történt ilyen.

„Árulkodó, hogy egy személyre szabott módosítással távolították el, hiszen jogszerűen nem tudták volna ezt megtenni” – hangsúlyozta.

Arról is beszélt, hogy ugyanígy jártak el az Alkotmánybíróság tagjaival szemben: visszamenőleges hatállyal, időközben bevezetett életkori korlátozással, illetve Hende Csaba esetében pedig a korábbi képviselői munkájának 12 éves időtartamára hivatkozással mozdították őt el a hivatalából.

Hidvéghi Balázs kiemelte: a Tisza Párt visszamenőleges hatállyal eltiltja a politikai ellenfeleinek egy jelentős részét attól, hogy elinduljanak a választáson. Ez a képviselői mandátumkorlátozás – megint csak visszamenőleges hatállyal – teljes mértékben elfogadhatatlan.

„Eleve nem szokás a képviselők mandátumát korlátozni. Azt, hogy hányszor lehet őket megválasztani, mindenütt az állampolgárokra bízzák. De az, hogy ez visszamenőleges hatályú, ez egészen elképesztő”

– fogalmazott.

Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy bizonyos tényeket a Velencei Bizottság tagjai is meglepetéssel fogadtak, mert minden részletnek nem voltak a birtokában.

„A Velencei Bizottság az Európa Tanácsnak egy szakértői alkotmányjogi testülete, várjuk azt, hogy milyen véleményt fogalmaznak meg a magyarországi fejleményekkel kapcsolatban” – tette hozzá.

Elmondása szerint ez most egy tájékozódó látogatás, és a magyar politika szereplőivel találkoznak, tehát nemcsak a Fidesz-KDNP delegációjával, hanem a Mi Hazánk, illetve a kormánypárt, a Tisza Párt képviselőivel is.

„Azt gondolom, hogy amit a Tisza Párt tett, az semmiféle objektív mérce szerint nem védhető, ez egy politikai bosszú, és a politikai ellenfelek ellehetetlenítésének a kísérlete, ez pedig semmilyen módon nem törvényes és nem egyeztethető össze a jogállamisággal”

– mondta. Kiemelte: az különösen bizarr, hogy a Tisza Párt ezt úgy teszi, hogy közben hangosan és agresszíven a jogállamiságnak a helyreállításáról beszél, miközben „lábbal tiporja a legalapvetőbb írott és íratlan szabályokat”.

Hidvéghi Balázs szerint a Velencei Bizottság ajánlásokat tud megfogalmazni, és politikai értelemben egy nyomásgyakorló szervként tud működni, hiszen meglehetős tekintéllyel bír az európai politikában. Ez az első szervezet, ahova Magyarország is csatlakozott 1990-ben.

„Itt politikai kérdéseket vitatnak meg a tagállamok parlamenti képviselői, tehát azt hiszem, és azt gondolom, hogy ha a Velencei Bizottság egy pártatlan és ezekre az ellentmondásokra rámutató véleményt fogalmaz meg, annak jelentős politikai hatása lesz Magyarországon is” – hangsúlyozta.

Más helyekre is lehetne fordulni, felmerülnek az Európai Unió intézményei, az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament mint politikai testület. Azt mondta, ott is folyamatosan napirenden tartják ezeket a fejleményeket, ám olyan jellegű elfogultságot érzékelnek, amely nem kedvez a patrióta politikai erőknek.

„Mi hosszú évek óta elsősorban politikai vitában álltunk az Európai Bizottsággal.

Ott most sokkal inkább úgy gondolják, hogy egy nekik tetsző, a brüsszeli fősodorba jobban illeszkedő és azt kiszolgáló politika az, ami jobban megéri nekik, és inkább szemet hunynak sok olyan jogsértés felett, amin egyébként objektív módon nem lehetne könnyedén túllépni” – hangsúlyozta.

Hidvéghi Balázs szerint várják a Velencei Bizottság véleményét, és bíznak a számukra kedvező eredményben, mert úgy látják, hogy azok a tények, ellentmondások, jogsérelmek, amelyeket bemutattak a szervezet képviselőinek, magukért beszélnek.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.