Börtönre ítéltek két mentőst, akik származása miatt bántalmaztak egy beteget

A mentősök célzásokat tettek a beteg etnikai hovatartozására, szidalmazták és közvetve sérüléseket okoztak neki. A sértett később meghalt, bár a bíróság azt állapította meg, hogy a halála nem a vádlottak magatartása következtében állt be, a bántalmazással nincs ok-okozati összefüggésben – tartalmazza a közlemény.

Azt írták, hogy a mentősöket egy fulladásos rosszullétre panaszkodó beteghez riasztották 2022. április 4-én éjszaka. A szállítás során a beteget, az általuk vélt etnikai hovatartozása miatt obszcén kifejezésekkel szidalmazták, vezetéknevét többször gúnyosan ejtették. A mentőápoló direkt nem rögzítette a sértettet a szállítás során, illetve a betegszállító, egyetértésben társával, szándékosan cikkcakkban, hirtelen fékezésekkel vezette a mentőautót, azzal a szándékkal, hogy sérüléseket okozzanak a magatehetetlen betegnek. Ez sikerült is, mert a beteg feje egy tárolópolcnak csapódott, aminek következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett – ismertették.

Amikor a vádlottak a sértett állapotának rosszabbra fordulását észlelték, rohamkocsit hívtak, azonban a sértett életét már nem lehetett megmenteni.

A betegápolót bűnsegédként elkövetett közösség tagja elleni erőszak, bűnsegédként elkövetett közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, továbbá bűnsegédként elkövetett testi sértés miatt 1 év börtönbüntetésre ítélték, aminek a végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztették. Továbbá két évig nem dolgozhat mentősként.

A betegszállítót, vagyis a sofőrt közösség tagja elleni erőszak, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, továbbá testi sértés miatt 1 év 6 hónap végrehajtható börtönbüntetésre ítélték. Őt három évre tiltották el minden betegmentéssel és betegszállítással kapcsolatos foglalkozástól – közölte a törvényszék.