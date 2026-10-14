Nagyon eltévedt az idős sofőr, de karcolás nélkül megúszta – videó

Egy szürke Toyota világítás nélkül, a forgalommal szemben haladt az úton Dunaharasztin. Az Autópályán Láttam YouTube-csatornáján közzétett videóból kiderül, hogy egy idős nő vezette a kocsit miközben több autó is kikerülte az életveszélyesen közlekedőt.

Két fiatal a Toyota mögött haladva értesítették a rendőröket. A fiatalok azt hitték, hogy az út melletti HÉV sínjére fog ráhajtani. Amikor megállt a szabálytalanul közlekedő autó a videót készítők az idős sofőrhöz szaladtak, és számonkérték. Egy kommentelő szerint Angliában élhetett a szabálytalankodó, aki még nem szokta meg az európai haladási sávot. A beszámoló alapján szerencsére nem történt baleset.