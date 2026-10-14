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Egy autós halad az úton, fedélzeti kamerával.
Nyitókép: Unsplash

Nagyon eltévedt az idős sofőr, de karcolás nélkül megúszta – videó

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A forgalommal szemben haladt a főúton az idős sofőr Dunaharasztinál, sok autónak kellett kikerülnie, a videós beszámoló szerint nem lett tragédia a veszélyhelyzetekből.

Egy szürke Toyota világítás nélkül, a forgalommal szemben haladt az úton Dunaharasztin. Az Autópályán Láttam YouTube-csatornáján közzétett videóból kiderül, hogy egy idős nő vezette a kocsit miközben több autó is kikerülte az életveszélyesen közlekedőt.

Két fiatal a Toyota mögött haladva értesítették a rendőröket. A fiatalok azt hitték, hogy az út melletti HÉV sínjére fog ráhajtani. Amikor megállt a szabálytalanul közlekedő autó a videót készítők az idős sofőrhöz szaladtak, és számonkérték. Egy kommentelő szerint Angliában élhetett a szabálytalankodó, aki még nem szokta meg az európai haladási sávot. A beszámoló alapján szerencsére nem történt baleset.

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Kezdőlap    Belföld    Nagyon eltévedt az idős sofőr, de karcolás nélkül megúszta – videó

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