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Parlamenti fotó a mellrák elleni küzdelem napján.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Magyar Péter: ma egyetlen dolgot kérek mindenkitől

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Magyarországon évente nők ezreinek kell szembenézniük mellrákkal, pedig a korai felismerés jelentősen növeli a sikeres kezelés esélyét – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán kedden, az áttétes mellrák elleni küzdelem világnapján.

Magyar Péter azt írta, hogy ezen a napon azokra a nőkre gondolunk, akik életük egyik legnehezebb harcát vívják: édesanyákra, nagymamákra, lányokra, feleségekre, testvérekre, barátokra, akiknek egyetlen diagnózis egyik napról a másikra megváltoztatta az életét. Továbbá azokra, akik már legyőzték a betegséget, és azokra is, akiket elveszítettünk.

„Ezért ma egyetlen dolgot kérek mindenkitől: tegyünk közösen azért, hogy minél több nő jusson el időben a szükséges vizsgálatokra, és minél tovább velünk lehessenek egészségben és szeretetben!”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar Péter a bejegyzés alatt megosztott egy fényképet is, amelyen a Tisza képviselőnőinek körében látható – az összefogást és szolidaritást hirdető – rózsaszín szalaggal a ruházatukon a Parlament egyik lépcsőjén.

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