Magyar Péter: ma egyetlen dolgot kérek mindenkitől

Magyar Péter azt írta, hogy ezen a napon azokra a nőkre gondolunk, akik életük egyik legnehezebb harcát vívják: édesanyákra, nagymamákra, lányokra, feleségekre, testvérekre, barátokra, akiknek egyetlen diagnózis egyik napról a másikra megváltoztatta az életét. Továbbá azokra, akik már legyőzték a betegséget, és azokra is, akiket elveszítettünk.

„Ezért ma egyetlen dolgot kérek mindenkitől: tegyünk közösen azért, hogy minél több nő jusson el időben a szükséges vizsgálatokra, és minél tovább velünk lehessenek egészségben és szeretetben!”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar Péter a bejegyzés alatt megosztott egy fényképet is, amelyen a Tisza képviselőnőinek körében látható – az összefogást és szolidaritást hirdető – rózsaszín szalaggal a ruházatukon a Parlament egyik lépcsőjén.