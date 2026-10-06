Zászlófelvonás, koszorúzás, megemlékezés – állami események az aradi vértanúk napján

A kormányzati kommunikáció tájékoztatása szerint a zászlófelvonást reggel nyolc órakor, az örökmécsesnél a koszorúzást fél órával később tartják Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, valamint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter részvételével, míg a sírkertben a megemlékezés tíz órakor kezdődik az államfő, a házelnök és a honvédelmi miniszter részvételével.

Délután négy órakor Magyar Péter miniszterelnök és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Gyulai vár mellett, az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet.

Október 6-át 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává a kormány arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd főtisztjét - Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Láhner (Lahner) Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt -, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.