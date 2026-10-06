Magyar Péter: az aradi vértanúk a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki

A kormányfő kiemelte: hősnek lenni nem azt jelenti, hogy valaki nem fél, a hősiesség éppen az, hogy amikor az ember fél, akkor is vállalja azt, amit helyesnek gondol. Az aradi vértanúk számára a független Magyarország eszméje volt ez a gondolat – fogalmazott.

Hangsúlyozta: az aradi vértanúk a jövőért, a szabad, erős, demokratikus és független Magyarországért haltak meg, „egy olyan Magyarországért, amelyből nekik már nem jutott”, és talán ez teszi igazán naggyá, nemessé az áldozatukat.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté

– mondta a miniszterelnök.

Magyar Péter a Gyulai vár mellett, a honvédtiszti emlékhelynél tartott megemlékezésen felidézte: Kossuth és Széchenyi vitatkozhatott egymással, de mindketten Magyarországot akarták szolgálni. Ezt nagyon fontos tanulságnak nevezte, rámutatva: lehet ugyanazt a hazát szeretni úgy, hogy közben mást gondolunk róla.

„Lehet vitatkozni úgy, hogy közben nem kérdőjelezzük meg a másik ember magyarságát, hogy nem nevezünk rovarnak egyetlen magyar embert sem. Lehet másképp látni a világot úgy, hogy közben ugyanazon zászló alatt állunk, például ma, október 6-án” – fogalmazott.

Az első felelős magyar miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos sorsát felidézve a kormányfő arról is beszélt: ő kompromisszumot keresett, tárgyalt és békíteni próbált, a vérontás elkerülése érdekében még küldöttséget is akart küldeni, mégis ő lett az osztrák megtorlás egyik legnagyobb jelképe. Ezt egyetlen magyar miniszterelnöknek sem lenne szabad elfelejtenie – jegyezte meg. Kijelentette: „a hatalom nem tulajdon. A miniszterelnöki hivatal nem jutalom, a mandátum nem kiváltság, hanem szolgálat és időleges, mert előbb-utóbb minden miniszterelnökből volt miniszterelnök lesz. Magyarország viszont itt marad”.

„Méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz” – mondta ki a miniszterelnök.

Magyarország sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek.

Az aradi vértanúk azért haltak meg, mert hittek abban, hogy egyszer lesz egy szabadabb, függetlenebb, békésebb Magyarország. Egy ország, amelyben azok élhetnek tovább, akik ő utánuk jönnek - hangsúlyozta a kormányfő, aki úgy fogalmazott: „és mi vagyunk azok, akik utánuk jönnek. Egyszer majd utánunk is jönnek mások. A mi felelősségünk, hogy amikor átadjuk nekik Magyarországot, akkor legyen szabadabb, erősebb, emberségesebb és működőbb annál, mint amilyennek mi kaptuk” – mondta Magyar Péter.