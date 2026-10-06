ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.32
usd:
324.52
bux:
143507.95
2026. október 6. kedd Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megemlékezés a tizenhárom aradi vértanú emlékmûvénél, a kivégzésük 177. évfordulóján tartott megemlékezésen Aradon 2026. október 6-án.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Magyar Péter: az aradi vértanúk a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki - mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden Gyulán, az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté – mondta.

A kormányfő kiemelte: hősnek lenni nem azt jelenti, hogy valaki nem fél, a hősiesség éppen az, hogy amikor az ember fél, akkor is vállalja azt, amit helyesnek gondol. Az aradi vértanúk számára a független Magyarország eszméje volt ez a gondolat – fogalmazott.

Hangsúlyozta: az aradi vértanúk a jövőért, a szabad, erős, demokratikus és független Magyarországért haltak meg, „egy olyan Magyarországért, amelyből nekik már nem jutott”, és talán ez teszi igazán naggyá, nemessé az áldozatukat.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté

– mondta a miniszterelnök.

Magyar Péter a Gyulai vár mellett, a honvédtiszti emlékhelynél tartott megemlékezésen felidézte: Kossuth és Széchenyi vitatkozhatott egymással, de mindketten Magyarországot akarták szolgálni. Ezt nagyon fontos tanulságnak nevezte, rámutatva: lehet ugyanazt a hazát szeretni úgy, hogy közben mást gondolunk róla.

„Lehet vitatkozni úgy, hogy közben nem kérdőjelezzük meg a másik ember magyarságát, hogy nem nevezünk rovarnak egyetlen magyar embert sem. Lehet másképp látni a világot úgy, hogy közben ugyanazon zászló alatt állunk, például ma, október 6-án” – fogalmazott.

Az első felelős magyar miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos sorsát felidézve a kormányfő arról is beszélt: ő kompromisszumot keresett, tárgyalt és békíteni próbált, a vérontás elkerülése érdekében még küldöttséget is akart küldeni, mégis ő lett az osztrák megtorlás egyik legnagyobb jelképe. Ezt egyetlen magyar miniszterelnöknek sem lenne szabad elfelejtenie – jegyezte meg. Kijelentette: „a hatalom nem tulajdon. A miniszterelnöki hivatal nem jutalom, a mandátum nem kiváltság, hanem szolgálat és időleges, mert előbb-utóbb minden miniszterelnökből volt miniszterelnök lesz. Magyarország viszont itt marad”.

„Méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz” – mondta ki a miniszterelnök.

Magyarország sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek.

Az aradi vértanúk azért haltak meg, mert hittek abban, hogy egyszer lesz egy szabadabb, függetlenebb, békésebb Magyarország. Egy ország, amelyben azok élhetnek tovább, akik ő utánuk jönnek - hangsúlyozta a kormányfő, aki úgy fogalmazott: „és mi vagyunk azok, akik utánuk jönnek. Egyszer majd utánunk is jönnek mások. A mi felelősségünk, hogy amikor átadjuk nekik Magyarországot, akkor legyen szabadabb, erősebb, emberségesebb és működőbb annál, mint amilyennek mi kaptuk” – mondta Magyar Péter.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: az aradi vértanúk a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki

aradi vértanúk

magyar péter

október 6

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: Oroszország Kijevet érő újabb fenyegetése mögött van valós tartalom: egyre intenzívebben támadják a fővárost

Demkó Attila: Oroszország Kijevet érő újabb fenyegetése mögött van valós tartalom: egyre intenzívebben támadják a fővárost
Az orosz külügyminisztérium ismét arra szólította fel ismét az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, hogy hagyják el az országot. Ez a pszichológiai hadviselés része, de van mögötte valós fenyegetés is – mondta Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Fokozódik a helyzet a Fekete-tengeren – megszólalt Magyar Péter is

„Árnyékháborúra” készül Oroszország? – Német titkosszolgálati figyelmeztetés

Az utóbbi évek legnagyobb dróntámadása történhetett a moszkvai régióban

Milliárdosok, katások, sportolók: Magyar Péter három nagy adóváltozást jelentett be

Milliárdosok, katások, sportolók: Magyar Péter három nagy adóváltozást jelentett be

A kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről, a kata adózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről. Ezeket a javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátják.
 

Fidesz a katáról és a vagyonadóról: Magyarországnak nem adóemelésre, hanem adócsökkentésre van szüksége

Máris elindult a társadalmi egyeztetés a kata és a vagyonadó Magyar Péter által bejelentett új szabályairól

Aláírták az M6-os új koncessziós szerződését, 105 milliárdot spórol az állam Vitézy Dávid szerint

Döntés születhet az oroszlánra vadászó tiszás alelnök ügyében

Kormány: tavaly óta közel hatezer támogatási ügyben dönthetett Hankó Balázs

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.06. kedd, 18:00
Brenzovics László
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
"Lemaradtunk, mint a borravaló" – közgazdászok arról, miért maradt le Magyarország

"Lemaradtunk, mint a borravaló" – közgazdászok arról, miért maradt le Magyarország

"Lemaradtunk, mint a borravaló" – foglalta össze sommásan Hamecz István a magyar gazdaság elmúlt két évtizedének teljesítményét a Portfolio konferenciáján. Király Júlia szerint is sikerült lesodródni arról a pályáról, amely a 2000-es évek elején még kifejezetten ígéretesnek tűnt, Szabó Balázs szerint ugyanakkor a kép nem ennyire fekete-fehér, hiszen Magyarország jelentős reálgazdasági felzárkózást hajtott végre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyetlen haláleset elég volt a spekulatív tőzsdei rohamhoz: vakcinagyártók részvényeire vetették rá magukat a befektetők

Egyetlen haláleset elég volt a spekulatív tőzsdei rohamhoz: vakcinagyártók részvényeire vetették rá magukat a befektetők

Több tucat embert helyeztek karanténba Oroszországban egy kutatólaboratóriumi haláleset miatt, a hír hallatára pedig azonnali, spekulatív vételi hullám indult a tőzsdén.

BBC
Business Sport Travel Science
Police fire tear gas at crowds as tens of thousands join school demonstrations in France

Police fire tear gas at crowds as tens of thousands join school demonstrations in France

Students, parents, and unions are protesting at what they say is under-investment in education - with hundreds of schools closed either fully or partially.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 6. 16:25
Fidesz a katáról és a vagyonadóról: Magyarországnak nem adóemelésre, hanem adócsökkentésre van szüksége
2026. október 6. 16:15
Ne egye meg, ha ilyet vett! Veszélyes baktériummal fertőződhetett
×
×