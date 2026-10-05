100 éves az örökmécses – Így élhet tovább Batthyány Lajos kultusza

Rendezvénysorozat is kapcsolódik a Batthyány-örökmécses felállításának 100 éves évfordulója alkalmából.

Mint Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke az InfoRádióban elmondta, középpontjában van egy gyerekeknek szóló pályázat eredményeinek kihirdetése, voltak pályázataik már például Mohács 500 és a Batthyány-per témájában is, videós és esszéíró munkák készítésére.

A másik legfontosabb most természetesen az örökmécses centenáriuma, ott lesznek jelen a keddi napon.

A fiatalok történelemszeretetéről szólva elmondta, épp az a céljuk az ismétlődő kiírásokkal, hogy a legkisebbek is beszálljanak a kutatásba, ezáltal az is kiderül, mit tanulnak belőle, „hiszen sajnos a történelem állandóan spirálisan megismétlődik”, beszámolója szerint egyre többen pályáznak.

„A videópályázatnál idén 17 videópályázatot kaptunk, melyből 3 díjazott lesz és egy különdíjas. A fiataloknál, az esszéírásnál pedig cél, hogy egyre több egyetem vegyen részt. Én azért itt külön kiemelném a pedagógusok szerepét; én is tanító is vagyok és tanár is. A tanárok fogják a diákok kezét és vezetik őket akár ismeretanyaggal, forrásokkal, és volt is, hogy a díjazásnál a tanárokkal is kommunikáltunk” – árulta el Batthyány-Schmidt Margit.

Az iskolák közül különösen is figyelnek a Gróf Batthyány Lajos nevét viselő iskolákkal való kommunikációra, a pályázati meghirdetés pedig úgy működik, hogy március 15. vagy április 10. kapcsán történik (a forradalom napján vagy az első felelős magyar kormány hivatalba lépése évfordulóján), a határidő pedig augusztus vége. Most pedig az eredményhirdetés, amelynek napját, október 6-át az elnök nem mint gyásznapot említené ki, hanem azt, amit ebből tanulni lehet, amit a fiatalok a saját életükbe, munkájukba beépíthetnek.

Batthyány-Schmidt Margit küldetése a család szellemi örökségének ápolása. Tevékenységükkel e pályázaton kívül színdarabok létrehozatalán is lehet találkozni. A legutóbbiról be is számolt:

„Batthyány Lajos és Zichy Antónia utolsó hat hónapjáról egy levelezés alapján van egy színdarab, melynek a címe Tony, szeressétek egymást és tiszteljétek Atyátok emlékét” – mondta, hozzátéve, a művet a díjátadáskor is láthatja a közönség.

A darabból készült filmet a köztelevízió is megvásárolta, sugározza.

A Batthyány-ősz keretében elutaztak Nágocsra (Somogy megye) a Zichy-kastélyba is.

Megosztotta azt is, hogy Batthyány Lajos utolsó levelét feleségének (1849. október 5.) a Piarista Könyvtár és Levéltár őrzi, de sajnos csak Zichy Antónia másolatát, mert az eredeti a Fiumei úti sír kirablásakor eltűnt. A levelet szkennelve sokszorosítják is, vakok és gyengénlátók számára is.

Facebook, Linkedin és egyre több közösségimédia-felületet is használnak a Batthyány-kultusz fenntartására.

A cikk Zámboki Zsolt interjúja alapján készült.