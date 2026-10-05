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Nyitókép: Pexels.com/MAREK PIWNICKI

Leszakadt a szárny egy része is – balesetet szenvedett Dunaújvárosnál egy kisgép – fotók

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Baleset történt vasárnap délután a Dunaújvárosi Repülőtéren, amikor egy vitorlázórepülőgép leszállás közben, egyelőre tisztázatlan körülmények között a földnek csapódott.

Vasárnap délután a Dunaújvárosi Repülőtérre kérték a hatóságok segítségét, miután egy vitorlázógép leszállás közben balesetet szenvedett – számolt be róla a helyszínre szintén riasztott Baracs Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének közösségi oldala.

A balesetben ketten megsérültek, a helyszínre mentő is érkezett.

A Baracs ÖTE bejegyzése szerint a járműben ketten utaztak, akiket a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

(Nyitóképünk illusztráció.)

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Kezdőlap    Belföld    Leszakadt a szárny egy része is – balesetet szenvedett Dunaújvárosnál egy kisgép – fotók

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