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A portugál Cristiano Ronaldo a gólját ünnepli, amellyel 2-2-re egyenlített a labdarúgó Nemzetek Ligája döntőjében játszott Portugália-Spanyolország mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. június 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Cristiano Ronaldo otthagyta a portugál válogatottat, röviden üzent

Infostart / MTI

Cristiano Ronaldo szerdán elhagyta a portugál labdarúgó-válogatottat, amely csütörtökön Koppenhágában lép pályára a Nemzetek Ligájában.

Mint az Infostart is megírta, Ronaldo nem edzett a válogatottal szerdán, néhány óra múltán érkezett a bejelentés.

„A szövetségi kapitány sajtótájékoztatóját és a szövetség elnökével folytatott beszélgetést követően úgy döntöttem, hogy elhagyom a nemzeti együttest” – írta Ronaldo a közösségi oldalán, ahol azt ígérte, hogy „a megfelelő időben” elárulja majd „az igazságot a távozása okairól”.

A 41 éves sztár az első fordulóban kezdőként lépett pályára Wales ellen, az 1-0-ra megnyert mérkőzés 67. percében lecserélték. Ezt követően a norvégiai 2-1-es siker alkalmával nem kapott lehetőséget, azóta hétfőn és kedden az ötszörös aranylabdás nem edzett a csapattal, csak erősítést végzett annak ellenére, hogy nem sérült.

A dán-portugál mérkőzés előtti napon tartott hivatalos sajtótájékoztatón a nyári világbajnokság után kinevezett Jorge Jesus szövetségi kapitány úgy fogalmazott, Ronaldo nem utasította vissza az edzést és az utolsó tréningen ott lesz. Azt viszont elismerte, hogy beszélt az al-Nasszr játékosával, aki azt mondta neki, hogy rá bízza döntést, ha a tréner azt akarja, hogy játsszon, akkor játszik, ha azt akarja, hogy a lelátóra menjen, akkor oda fog menni.

A 444.hu azt írta, Jorge Jesus a szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy nincs konfliktusa a játékossal. Hozzátette, már korábban tisztázta Ronaldóval, hogy fizikai állapota miatt a norvégok és csütörtökön, a dánok ellen sem játszik majd. Majd arról beszélt, hogy a válogatottban mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak: „Én vagyok az edző, és azt mondtam a játékosnak, hogy nem fog játszani. Ha harminc percre szükségem lesz rád, játszani fogsz. Ha nem lesz rád szükség, nem játszol. Soha egyetlen játékos sem fogja megváltoztatni az elképzeléseimet. Sem ő, sem senki más a futballban. Egyetlen elnök sem”

Ronaldo 234 meccsen szerepelt a nemzeti együttesben, melynek színeiben 146 gólt szerzett, mindkettő világcsúcs.

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