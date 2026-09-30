Nagy szerbiai Mol-üzlet: időt kapott a NIS

Dubravka Djedovic Handanovic közölte: az újabb harmincnapos hosszabbítás lehetővé teszi, hogy a pancsovai kőolajfinomító tovább működjön, és maximális mennyiségben állítson elő dízelt, benzint, kerozint és fűtőolajat. A tárcavezető szerint ez különösen fontos a fűtési szezon kezdete előtt.

A miniszter rámutatott, hogy a helyzet továbbra is nehéz a geopolitikai körülmények, az energiaárak emelkedése, valamint a kedvezőtlen logisztikai feltételek miatt. A Duna alacsony vízállása nehezíti a kőolajszármazékok behozatalát, ezért a szerb kormány ötezer tonna dízel üzemanyagot szabadított fel az állami tartalékokból, és hónapok óta csökkentett jövedéki adót alkalmaz.

Djedovic Handanovic közölte azt is, hogy folytatódnak az egyeztetések az OFAC és a magyar Mol között a NIS tulajdonosi szerkezetének átalakításáról, és ezek lezárásához további időre van szükség. Hozzátette: Szerbia a maga részéről már elvégezte a szükséges munkát a részvényesek közötti megállapodással kapcsolatban arra az esetre, ha a Mol átveszi a NIS-t, és az ügyletet az Egyesült Államok is jóváhagyja.

A NIS szeptember 24-én kérte az OFAC-tól a működési engedély újabb meghosszabbítását. A mostani döntés értelmében a vállalat szeptember 30. után is folytathatja tevékenységét, beleértve a pancsovai finomító működtetését és a szerbiai piac üzemanyag-ellátását.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.