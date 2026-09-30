ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.46
usd:
323.24
bux:
145181.93
2026. szeptember 30. szerda Jeromos
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A spanyol Ferran Torres ünnepli a 2026-os labdarúgó-világbajnokság SpanyolországArgentína döntõ mérkõzésének hosszabbításában lõtt gólját az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. július 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Az ezernapos veretlenség felé közelít a világbajnok spanyol válogatott

Infostart

Többször előfordult már a futballtörténelemben, hogy egy válogatott a világbajnoki címe megnyerését követő őszön „lassít”, gyengébben szerepel. A spanyolok azonban továbbra is szárnyalnak.

A Marca azt elemezte, hogy az ezer napos veretlenséghez közeledve a válogatott lenyűgöző keretmélységgel büszkélkedhet

A horvátok elleni keddi mérkőzés (4–1) szünetében a spanyol cserék labdázgatnak, miközben De la Fuente a kezdőcsapat tagjaival elemezte a részleteket. Dani Olmo, Pedri, Rodri és Nico Williams a Sánchez-Pizjuán gyepén – négy cserejátékos, miközben a többiek nélkülük is uralták az első félidőben a játékot Horvátország ellen.

Ez tökéletes példa arra, hogy Spanyolország ereje abban a közösségben rejlik, ahol a szövetségi kapitány gondoskodott arról: a játékosok cserélgetése ne zavarja meg a csapat működését és a végeredményt.

Vajon hol tartana ma a válogatott, ha De la Fuentét menesztették volna Glasgow-ban? (Az volt a kapitány eddigi két vereségéből az egyik, az egyetlen tétmérkőzésen.) A 2023. március 28-án végrehajtott jelentős keretrotáció akár az edző állásába is kerülhetett volna. De la Fuentét éppen az az elv buktathatta volna meg, amely ma az egyik legnagyobb erőssége: hogy a csapat mindenek felett áll. Akkoriban ez őrültségnek tűnt, ma viszont erőt ad.

Spanyolország öt változtatással kezdte a horvátok elleni mérkőzést a szombaton Wembley-ben pályára lépett kezdőcsapathoz képest. Sőt, a felállásban öt olyan játékos is szerepelt, aki nem kezdett a világbajnokság nyitómérkőzésén: Pubill, Huijsen, Zubimendi, Fermín és Baena. Közülük a Real Madrid középhátvédje és a Barcelona középpályása azon a tornán pályára sem lépett; Pubill alig néhány percet játszott Ausztria ellen, Zubimendi pedig csak az utolsó húsz percben kapott lehetőséget.

Az eredmény újabb magas színvonalú spanyol teljesítmény lett. A mérkőzés 4–1-es győzelemmel zárult egy olyan horvát csapattal szemben, amelyet annyira leiskoláztak, hogy edzőjük, Slaven Bilić keserűen panaszkodott csapata gyenge ellenállására. A világbajnokot azok jellemezték, amelyek révén immár 922 napja – vagyis az 1000 napos veretlenségi mérföldkő felé haladva – rendíthetetlen egységet alkot.

A sorozat kezdete óta mindössze Franciaországnak és Hollandiának sikerült egynél több gólt szereznie a spanyol válogatott ellen – ráadásul olyan mérkőzéseken, de a spanyolok azokon a mérkőzéseken sem veszítettek.

De la Fuente olyan csapatot épített, amelyben a beugrók mindig felnőnek a feladathoz. Bár érkeznek új játékosok és változik a kezdőcsapat összeállítása, Spanyolország a glasgow-i vereség óta 41 tétmérkőzésen, a Kolumbia elleni barátságos találkozó óta pedig 40 mérkőzésen maradt veretlen.

A Kolumbia elleni vereség óta De la Fuente 63 játékosnak adott lehetőséget. Közülük 17-en lépték át az 1000 perces határt a lejátszott 40 mérkőzés során; ők alkotják a csapat magját. Az élen Cucurella áll 2381 perccel.

Hónapokig nélkülözni kellett Unai Simont, miközben David Raya védései olyan lenyűgözők voltak, hogy vitát váltottak ki arról, ki legyen az első számú kapus. Egy súlyos sérülés hónapokra megfosztotta a válogatottat Aranylabdás klasszisától, Rodritól. Zubimendi lépett a helyére, felvetve a kérdést: mi történik majd, ha a jelenlegi csapatkapitány visszatér? Két Eb-sztárjuk – Lamine Yamal és Nico Williams – is hiányzott, mégis minden nélkülük lejátszott mérkőzést megnyertek, miközben felbukkant a kiváló Baena is. Carvajal és Morata kiesésével Pedro Porro és Oyarzabal ugrott be a helyükre. Laporte hónapokig nem játszhatott, így Huijsen – majd később, még nagyobb hatással Cubarsí – lépett elő.

Ez rejlik abban a csapatban, ahol a rotáció egyszerűen garantálja, hogy De la Fuente mindig olyan együttest küldjön pályára, amely képes a győzelemért harcolni. Természetesen létezik hierarchia és egy jól bevált mag, de ott a tudat is: minden egyes húzás mögött olyan játékosok állnak, akiket bármely más válogatott szívesen látna a kezdőcsapatában.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Az ezernapos veretlenség felé közelít a világbajnok spanyol válogatott

nemzetek ligája

spanyol labdarúgó-válogatott

luis de la fuente

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
A rendszerváltozás óta először előzetesben egy volt miniszter – Seszták Miklós fellebbez

A rendszerváltozás óta először előzetesben egy volt miniszter – Seszták Miklós fellebbez

Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő előzetes letartóztatásba helyezése ügyében posztolt a miniszterelnök. A volt miniszter a Volánbusz-ügyben érintett, egy hónapra zárják el. Fellebbezést nyújtottak be.
 

Hankó Balázs letartóztatását indítványozta az ügyészség, csütörtökön dönt a bíróság

Hankó Balázs megszólalt, Orbán Viktor közvetítette

Orbán Viktor reagált Hankó Balázs őrizetbe vétele előtt rögzített interjújára

VIDEÓ
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tárt karokkal várnák vissza a briteket az EU-ba

Tárt karokkal várnák vissza a briteket az EU-ba

Emmanuel Macron francia elnök és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök egyaránt üdvözölte az Egyesült Királyság esetleges visszatérését az Európai Unióba, miközben Andy Burnham brit kormányfő nyitva hagyta a kérdést, és különböző forgatókönyveket vázolt fel a London és Brüsszel közötti kapcsolatok jövőjéről - jelentette a Deutsche Welle.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megjött a lakáspiaci korrekció: megdöbbentő változást hozott az Otthon Start egy év után

Megjött a lakáspiaci korrekció: megdöbbentő változást hozott az Otthon Start egy év után

Látványosan kifulladt az év eleji lakáspiaci lendület, a harmadik negyedévben pedig már az árakban is megjelent a korrekció.

BBC
Business Sport Travel Science
Passenger describes grabbing attacker and taking plane controls after pilot stabbed on Israel flight

Passenger describes grabbing attacker and taking plane controls after pilot stabbed on Israel flight

As passengers arrive back in Israel, one man - still wearing a blood-stained T-shirt - tells the Israeli prime minister how he helped stop the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 30. 17:10
Változások jönnek a sportújságíró-szervezetben – az új elnök elmondta a részleteket az InfoRádióban
2026. szeptember 30. 15:34
Michael Olise hosszabbítana a Bayernnél – egy feltétellel
×
×