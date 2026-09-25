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Alacsony balatoni vízszint – meddig járnak így a menetrend szerinti hajók? Itt a válasz

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A siófoki vízmércénél 33-37 centiméter közötti értékeket mérnek a napokban.

Lényegében stagnál a Balaton vízállása a vízügyi adatok szerint. Az elmúlt napokban 33-37 centiméter körüli vízállást mutatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság siófoki vízmércéje. 24-én reggel a víz 16 fokos volt.

Az elmúlt két hétben 5 centiméternyit apadt a tó vize a balatoni átlagos vízállási adatok szerint, és 24-n reggel az átlag már csak 33 centiméter volt, és ez már csak 10 centire van az eddigi legalacsonyabb, 2003-ban mért értéktől.

A hirbalaton.hu rákérdezett arra, hogy mi lesz így a tavi hajózással. Azt a választ kapták, hogy mindez nem veszélyezteti a menetrendi hajózás október 25-ig tartó idei idényét.

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Kezdőlap    Belföld    Alacsony balatoni vízszint – meddig járnak így a menetrend szerinti hajók? Itt a válasz

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