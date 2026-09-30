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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Csak két magyar indulhat a rövidpályás úszó-vb-n

Infostart / MTI

Magyar részről csak a két olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf lehet ott a decemberi rövidpályás úszó-világbajnokságon, a válogatott többi tagja ugyanebben az időszakban az egyik legnagyobb amerikai versenyen vesz részt.

Ezt Sós Csaba, a medencés úszóválogatott szövetségi kapitánya jelentette be szerdán a Nemzeti Sportrádióban, A víz összeköt című műsorban. Hozzátette: a 100 és 200 méter háton rövidpályás világcsúcstartó Kós biztosan ott lesz a Pekingben sorra kerülő világbajnokságon, míg Milák számára „adott a lehetőség”, ha versenyezni szeretne a kínai fővárosban.

Sós Csaba elárulta, a kínai vb időpontja és helyszíne nem igazán illeszkedik bele a felkészülésbe – az időeltolódás miatt nagyon sok munka kárba mehet az akklimatizációval –, ráadásul jövőre Budapesten nagymedencés világbajnokságot rendeznek.

A szövetségi kapitány egyúttal elmondta, hogy a két magyar sztárt leszámítva gyakorlatilag a teljes válogatott – a legfiatalabbak kivételével – a texasi Austinban sorra kerülő nagymedencés US Openen vesz majd részt.

A pekingi vb-t december 1. és 6. között rendezik, míg az amerikai viadalra december 2. és 5. között kerül sor.

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