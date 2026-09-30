Pokoli razziát hajtott végre a német rendőrség

A dpa német hírügynökség úgy értesült, hogy a duisburgi ügyészség irányítása alatt folytatott művelet során számos elfogatóparancsot hajtanak végre, és a tervek szerint több mint 48 millió euró értékben foglalnak le vagyoneszközöket.

Több mint 100 ingatlant kutatnak át a rendőrök, és 71 ember ellen folytatnak nyomozást bűnszervezet működtetése, zsarolás, csalás és pénzmosás gyanújával.

Az eljárás kiterjed lőfegyverrel elkövetett bűncselekményekre, testi sértésre és adócsalásra is.

A razziák többsége Észak-Rajna-Vesztfáliában zajlik, de hat házkutatást más tartományokban is tartanak. Hét ingatlant Belgiumban, Bulgáriában és Hollandiában kutatnak át.

A Bild című német lap szerint az ügyben több mint négy éve kezdtek nyomozni, egy 2022. májusi duisburgi lövöldözés után. Akkoriban több mint 100 ember volt részese a Hells Angels és egy népes török-libanoni család tagjai közötti konfliktusnak.

Nyitókép: Lefoglalt motorkerékpárok egy átkutatott lakóépület garázsában. Az észak-rajna-vesztfáliai rendőrség nagyszabású razziát hajtott végre a motorosbanda ellen 2026. április 28-án is.