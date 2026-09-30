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28 April 2026, North Rhine-Westphalia, Langenfeld: Several Harley Davidson motorcycles confiscated by the police in the garage of a searched residential building. Police in North Rhine-Westphalia carry out a large-scale raid against the rocker group. Photo: Christoph Reichwein/dpa - ATTENTION: License plates have been pixelated for legal reasons (Photo by Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Photo by Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images

Pokoli razziát hajtott végre a német rendőrség

Infostart / MTI

Nagyszabású rendőrségi razziákat tartottak szerda reggel szerte Németországban, illetve más európai országokban egy pénzmosással foglalkozó nemzetközi hálózat és a Hells Angels motorosklub tagjainál.

A dpa német hírügynökség úgy értesült, hogy a duisburgi ügyészség irányítása alatt folytatott művelet során számos elfogatóparancsot hajtanak végre, és a tervek szerint több mint 48 millió euró értékben foglalnak le vagyoneszközöket.

Több mint 100 ingatlant kutatnak át a rendőrök, és 71 ember ellen folytatnak nyomozást bűnszervezet működtetése, zsarolás, csalás és pénzmosás gyanújával.

Az eljárás kiterjed lőfegyverrel elkövetett bűncselekményekre, testi sértésre és adócsalásra is.

A razziák többsége Észak-Rajna-Vesztfáliában zajlik, de hat házkutatást más tartományokban is tartanak. Hét ingatlant Belgiumban, Bulgáriában és Hollandiában kutatnak át.

A Bild című német lap szerint az ügyben több mint négy éve kezdtek nyomozni, egy 2022. májusi duisburgi lövöldözés után. Akkoriban több mint 100 ember volt részese a Hells Angels és egy népes török-libanoni család tagjai közötti konfliktusnak.

Nyitókép: Lefoglalt motorkerékpárok egy átkutatott lakóépület garázsában. Az észak-rajna-vesztfáliai rendőrség nagyszabású razziát hajtott végre a motorosbanda ellen 2026. április 28-án is.

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