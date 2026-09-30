Rio Ngumoha „dobogós” helyre lépett elő

Szombaton, a Wembleyben Spanyolország ellen elszenvedett szoros, 3–2-es vereség alkalmával még a meccskeretbe sem került be, így a csehországi beállítása némi meglepetést keltett.

A Liverpool támadójának türelmesnek kellett lennie a második felnőtt válogatott szereplésig. Miután 17 évesen, egy Új-Zéland elleni júniusi világbajnoki felkészülési mérkőzésen debütált a nemzeti csapatban, végül kimaradt a tornára utazó keretből.

A nyári csalódás ellenére a válogatott látókörében maradt. Kiválóan kezdte a 2026–2027-es klubszezont: a Liverpool első hét tétmérkőzéséből ötön is pályára lépett.

A prágai találkozón való szereplésével 18 évesen és 31 naposan minden idők harmadik legfiatalabb játékosa lett, aki tétmérkőzésen szerepelt az angol férfi válogatottban.

Ezzel egy rendkívül elit csoporthoz csatlakozott. A rekordot továbbra is Wayne Rooney tartja, aki 17 évesen és 156 naposan, a Liechtenstein elleni, 2003 februárjában aratott 3–0-s Európa-bajnoki selejtezős győzelem alkalmával, csereként beállva debütált tétmérkőzésen.

A listán Jude Bellingham áll a második helyen. A középpályás 17 éves és 269 napos volt, amikor a félidőben csereként pályára lépett a San Marino elleni, 5–0-s győzelemmel zárult világbajnoki selejtezőn 2023 márciusában.