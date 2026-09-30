Egy hónapra elrendelték Seszták Miklós letartóztatását – a nap hírei

Elrendelte 30 napra Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatását a bíróság. Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatásáról holnap dönthetnek Kecskeméten. Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt, volt nemzeti fejlesztési minisztert a Volánbusz ügyben hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Hankó Balázs letartóztatását hűtlen kezelés gyanúja miatt kezdeményezi a vádhatóság a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintnyi támogatása ügyében.

Bírálta az Állami Számvevőszéket a miniszterelnök, mert szerinte nem vizsgálja a Fidesz–KDNP milliárdos pártfinanszírozási ügyét. Magyar Péter szerint az ÁSZ az MNB-alapítványok ügyében is hasonlóan járt el. Az ÁSZ visszautasította az állítást, mert szerintük az ellenőrzés a törvénynek megfelelően zajlik.

Felmentették az adóhatóság bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét, Domokos Ferenc dandártábornokot és helyettesét Szűcs Gábor László ezredest – értesült a 24.hu. A NAV annyit közölt: október 1-ei hatállyal a bűnügyi főigazgatóság két vezetőjének vonják vissza vezetői megbízatását, ami indoklás nélkül megtehető.

ÁVH-figyelő néven új oldalt indított a Fidesz – jelentette be Facebook-oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök szerint az oldal jelenleg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra összpontosít.

Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010-es kormányülések összefoglalóit a kormany.hu oldalon. A második Orbán-kormány aktívan foglalkozott a 2011-es uniós elnökség előkészítésével, az árvízzel és az ajkai vörösiszap-katasztrófával is.

Önálló munkaügyi minisztérium felállítását sürgeti a Mi Hazánk Mozgalom. Lantos János, a párt munkaügyi kabinetjének vezetője szerint javaslatukat érdekképviseleti vezetők bevonásával dolgozzák ki.

Október végéig meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek határidejét. A 2021-ben indított projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, ha a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult.

Több mint 230 ezer okosmérő telepítését kezdi meg az MVM Csoport a kormány energiafejlesztési programjaival összhangban. Az MVM Démász és az MVM Émász ehhez konzorciumban nyert támogatást és több mint 13 milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrást.

Aláírta a gyermekvédelmi törvényt a köztársasági elnök, de az elfogadás módja miatt a házszabály betartására figyelmeztette az Országgyűlést. A jogszabály egyebek között arról rendelkezik, hogy a javítóintézetek ismét a gyermekvédelemhez kerülnek.

Megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek a köztársasági elnök az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást. Baka András közölte: egyetért a szakmai önrendelkezés kiszélesítésével, de szerinte ezért a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát belső szabályozással kell rendezni.

Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó Saab új budapesti repülésfejlesztési központját. A központ mintegy fél év előkészítés után 25 munkatárssal kezdi meg működését.

Megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot. Az érintett intézmények január 1-jével visszakapják jogi és szakmai önállóságukat.

32 új név szerepel a Forbes legfrissebb, száz leggazdagabb magyart felsoroló listáján, amelynek élén ismét Mészáros Lőrinc áll mintegy 1.785 milliárd forintos becsült vagyonnal. A 2. Csányi Sándor, a 3. Felcsuti Zsolt, majd Veres Tibor és Szíjj László következik.

Október végégig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét az Egyesült Államok – közölte a szerb energiaügyi miniszter. Így tovább működhet a pancsovai kőolajfinomító. Eközben folytatódnak az egyeztetések az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala és a magyar Mol között a NIS tulajdonosi szerkezetének átalakításáról.

Az év végéig meghosszabbították Szerbia és az orosz Gazprom földgázszállítási megállapodását, változatlan feltételekkel. Az egyezség napi 6 millió köbméter gáz szállítását biztosítja Szerbiának kedvezményes áron.

Két dandárral segítené Csehország a balti országokat, ha Oroszország megtámadná valamelyiküket – jelentette ki a cseh kormányfő egy interjúban. Andrej Babis azután nyilatkozott erről, hogy a Hradzsinban rövid megbeszélést folytatott Petr Pavel államfővel.

Megnyílt az ukrajnai háborús károk nyilvántartása a kártérítési igények benyújtására. Eddig már mintegy 195 ezer kárigény érkezett. Következő lépésként egy ukrajnai vezetésű nemzetközi kártérítési bizottság jön létre hágai központtal és meghatározza az egyes esetekben javasolt kártérítés összegét.

Befejeződött az amerikai csapatok kivonása Irakból – jelentette be a Pentagon. Az utolsó koalíciós erők az erbíli légitámaszpontról távoztak. Washington szerint a további biztonsági fenyegetések megoldása mostantól az iraki biztonsági erők felelőssége.

Elutasította a román parlament a Siegfried Muresan által javasolt kormány beiktatását, így újabb kormányalakítási kísérlet bukott el. A román államfő közölte, hétfőre újabb egyeztetésre hívja a parlamenti pártokat, és még aznap újabb miniszterelnök-jelöltnek ad kormányalakítási megbízást.

Letartóztatták a másodpilótát, aki késsel támadt a Flydubai Tel-Avivba tartó kapitányára. Az izraeli védelmi miniszter szerint terrortámadás lehetett a cél.

Pusztító változásokra és rekordokat döntő tengeri hőhullámokra figyelmeztet az Északi-sarkvidéken az Európai Unió Copernicus megfigyelő központja. A jelentés szerint a tengerek riasztó ütemben változnak, ami a tengeri élővilágra és a part menti közösségekre is hatással van.