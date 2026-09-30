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Nyitókép: Unsplash

Neonáci zene terjesztése miatt tartottak razziákat

Infostart / MTI

Öt európai országban tartottak razziákat szerdán egy szélsőjobboldali csoport ügyében, amely a gyanú szerint gyűlöletre uszító zenei felvételekkel terjesztett nemzetiszocialista, antiszemita és rasszista eszméket.

A nyomozás középpontjában négy ember áll, akiket szélsőjobboldali bűnszervezetben való részvétellel gyanúsítanak, és akik a hatóságok szerint 2020 óta készítenek és értékesítenek neonáci zenei felvételeket.

A Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományi hatóságok tájékoztatása szerint több más német tartomány mellett Észtországban, Olaszországban, Lengyelországban és Csehországban hajtottak végre házkutatásokat. Az összehangolt akcióban több mint 390 rendőr vett részt a tartományi bűnügyi rendőrség irányításával.

A felvételekkel összefüggő gyűlöletbeszéd miatt további nyolc gyanúsítottnál tartottak házkutatást. A rendőrök tíz olyan ember otthonát is átkutatták, akik kapcsolatban álltak a gyanúsítottakkal.

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