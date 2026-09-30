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Turi Attila, az MMA elnöke beszédet mond a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) köztestületi díjainak átadásán a Pesti Vigadóban 2024. június 21-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Átadták az MMA tagozati díjait – Kilenc művészeti ág képviselői kaptak elismerést

Infostart / MTI

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagozati díjait átadták a köztestület székházában, a Pesti Vigadóban, ahol idén is díjazták a magyar szellemi élet kiemelkedő egyéniségeit. Az MMA kilenc tagozata minden évben két-két díjat ítél oda.

A Magyar Művészeti Akadémia közleményében Turi Attilát, az MMA elnökét idézik, aki elmondta: kiemelkedő művészeket és elméleti szakembereket köszönthetnek az életművüknek kijáró megbecsüléssel és elismeréssel.

Köztük számos olyan alkotót, akiknek az életpályája részben vagy teljes egészében határainkon túl teljesedik ki, még világosabban mutatva meg ezzel a magyar kultúrát, annak sokszínűségét és gazdagságát – emelte ki.

Az ünnepségen az építőművészeti, a film- és fotóművészeti, az iparművészeti és tervezőművészeti, az irodalmi, a képzőművészeti, a művészetelméleti, a népművészeti, a színházművészeti és a zeneművészeti tagozati díjat adták át.

Az MMA Építőművészeti díjában Kőszeghy Attila építész és Emődi Tamás építész, művészettörténész részesült, míg a köztestület film- és fotóművészeti díját, a Szőts István-díjat Boros György fotóművész és Tóth Zsolt operatőr kapta.

Az iparművészeti- és tervezőművészeti díjat Antal Pál tervezőgrafikusnak és Vida Zsuzsa üvegművésznek ítélték oda. Az Illyés Gyula Irodalmi díjban Cs. Varga István irodalomtörténész és Jávorszky Béla író, műfordító részesült.

A képzőművészeti díjat Kósa János festőművész és Ferencz S. Apor képzőművész vehette át. Az MMA Művészetelméleti díját, a Cs. Szabó László-díjat Drozdik Orsolya képzőművésznek és Wlachovský Károly fordítónak, írónak ítélték oda.

Népművészeti díjat, Erdélyi Zsuzsanna-díjat vehetett át Csáky Károly és Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzkutató, a színházművészeti díjban pedig Földi Béla táncművész, koreográfus és Szabó K. István rendező részesült.

Az MMA Szőnyi Erzsébet Zeneművészeti díját Deáky István zenetanár, karnagy és Kocsárné Herboly Ildikó zenepedagógus kapta.

A közlemény szerint Drozdik Orsolya és Ferencz S. Apor a díjátadón nem tudott jelen lenni, az elismerést egy későbbi időpontban veszi át.

Az eseményről további információ az MMA honlapján, a https://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/a-magyar-muveszeti-akademia-tagozati-dijatadoja linken érhető el.

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Kezdőlap    Kultúra    Átadták az MMA tagozati díjait – Kilenc művészeti ág képviselői kaptak elismerést

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