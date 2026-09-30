Kincset találtak a Pilisben – fotók

Az Ókori Régészeti Tanszék munkatársai Simon Bence vezetésével negyedik alkalommal folytatták a kutatást, amelyben régészhallgatók és az Archeovertex Kft. munkatársai mellett a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület, a Pilisi Len Látogatóközpont, valamint a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntesei is részt vettek – olvasható a közösségi oldalon.

A feltárás az Nemzeti Kulturális Alap, valamint Pilisszentiván Község Önkormányzatának támogatásával valósult meg.

A kutatás idei célja a korábban már azonosított Hársas-forrás környékén fekvő épületek pontosabb lehatárolása és funkciójuk meghatározása volt. Az egyik legkiemelkedőbb lelet egy ólom Venus Pudica-szobor, amely fémdetektoros kutatás során került elő.

A lelet különösen jelentős, mivel a vicus területéről ez az első ismert vallási vonatkozású emlék.

A római jelenlétet további leletek is jelzik: többek között ólmozott bronztükör töredéke, vasból készült szerszámok, fibulák és érmék kerültek elő.