ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.69
usd:
323.46
bux:
145181.93
2026. szeptember 30. szerda Jeromos
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Régészeti lelet, amelyet a Pilisben találtak, fémkeresővel.
Nyitókép: ELTE BTK Régészettudományi Intézet/Facebook

Kincset találtak a Pilisben – fotók

Infostart

Lezárult a Pilisszentiván–Hárs erdő lelőhelyen található római falu idei régészeti feltárása. A kutatás egyik legkiemelkedőbb lelete egy ólom Venus Pudica-szobor – olvasható az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének közösségi oldalán.

Az Ókori Régészeti Tanszék munkatársai Simon Bence vezetésével negyedik alkalommal folytatták a kutatást, amelyben régészhallgatók és az Archeovertex Kft. munkatársai mellett a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület, a Pilisi Len Látogatóközpont, valamint a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntesei is részt vettek – olvasható a közösségi oldalon.

A feltárás az Nemzeti Kulturális Alap, valamint Pilisszentiván Község Önkormányzatának támogatásával valósult meg.

A kutatás idei célja a korábban már azonosított Hársas-forrás környékén fekvő épületek pontosabb lehatárolása és funkciójuk meghatározása volt. Az egyik legkiemelkedőbb lelet egy ólom Venus Pudica-szobor, amely fémdetektoros kutatás során került elő.

A lelet különösen jelentős, mivel a vicus területéről ez az első ismert vallási vonatkozású emlék.

A római jelenlétet további leletek is jelzik: többek között ólmozott bronztükör töredéke, vasból készült szerszámok, fibulák és érmék kerültek elő.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kincset találtak a Pilisben – fotók

régészet

elte

pilisszentiván

pilis

régészettudományi intézet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Változások jönnek a sportújságíró-szervezetben – az új elnök elmondta a részleteket az InfoRádióban

Változások jönnek a sportújságíró-szervezetben – az új elnök elmondta a részleteket az InfoRádióban
El kell távolítani a szervezetet a pártpolitikától, és szembe kell nézni a mesterséges intelligencia kihívásával – mondta az InfoRádióban Borsány-Gyenes András, a Magyar Sportújságírók Szövetségének új elnöke, aki több női sportújságírót szeretne a szakmába, és tagrevíziót hajtana végre, amelynek során az új típusú médiaplatformok szereplőit is bevonná.
A rendszerváltozás óta először előzetesben egy volt miniszter – Seszták Miklós fellebbez

A rendszerváltozás óta először előzetesben egy volt miniszter – Seszták Miklós fellebbez

Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő előzetes letartóztatásba helyezése ügyében posztolt a miniszterelnök. A volt miniszter a Volánbusz-ügyben érintett, egy hónapra zárják el. Fellebbezést nyújtottak be.
 

Hankó Balázs letartóztatását indítványozta az ügyészség, csütörtökön dönt a bíróság

Hankó Balázs megszólalt, Orbán Viktor közvetítette

Orbán Viktor reagált Hankó Balázs őrizetbe vétele előtt rögzített interjújára

VIDEÓ
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomtámadással fenyegetőzik Moszkva, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Atomtámadással fenyegetőzik Moszkva, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Lezuhant egy orosz Tu-95-ös hadászati bombázó az orosz Távol-Keleten, az incidens okait egyelőre viszgálják. Washingtoban nem bejelentett módon tárgyalnak az amerikaiak az oroszokkal, Kirill Dmitrijev főtárgyaló a városban van. Hajnalban súlyos támadás érte Kijevet: az ukrán főváros lángokban áll. A fronton az oroszok Dobropillját és Kosztyantynivkát szorongatják, Limanról az ukrán ellentámadásnak köszönhetően enyhült a nyomás. A nap folyamán Oroszország arról kezdett el kommunikálni, hogy Európa blokádolni akarja Kalinyingrádot, így atomtámadással is megfenyegették a NATO európai országait. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült az új magyar luxusadó hátulütője: hatalmas bukta lehet a vége?

Kiderült az új magyar luxusadó hátulütője: hatalmas bukta lehet a vége?

Már az egymilliárd forintos küszöb környékén is komoly kérdés lehet, hogy pontosan mekkora vagyon adóztatható, és mennyibe kerül ennek a bizonyítása.

BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says pilot arrested after stabbing another pilot and apparently trying to crash Israel-bound plane

Netanyahu says pilot arrested after stabbing another pilot and apparently trying to crash Israel-bound plane

The Israeli PM commends the "heroes" who helped "stabilise the aircraft" as passengers describe intervening to stop the violent cockpit attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 30. 18:31
Változtat a Magyar Posta, aki nem lépett, szorult helyzetbe kerülhet
2026. szeptember 30. 18:08
Lezárások jönnek Budapest egyik kulcsfontosságú részén péntek este
×
×