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Nyitókép: d3sign/Getty Images

Pánikot okozott Szlovéniában Donald Trump kijelentése, több ezren léptek

Infostart / MTI

Az amerikai elnök nemrég jelentette be, hogy átnevezné a mesterséges intelligenciát, mert szerinte a „szuperintelligencia”, vagyis az SI sokkal megfelelőbb. Csakhogy az SI egyben Szlovénia internetes országkódja is.

Több ezer új .si domaint regisztráltak Szlovéniában néhány nap alatt, miután Donald Trump amerikai elnök a mesterséges intelligencia lehetséges új elnevezéseként a szuperintelligencia kifejezést is megemlítette. Ennek angol rövidítése SI, amely megegyezik Szlovénia internetes országkódjával.

A szlovén domainnyilvántartó, a Register.si szerint az országkód alatt nyilvántartott domainek teljes száma meghaladja a 200 ezret. Trump kijelentése után azonban különösen megugrott az új regisztrációk száma.

Trump szeptember 22-én, az ENSZ Közgyűlése ülésszakának általános vitájában azt mondta: nem tartja szerencsésnek az artificial intelligence, vagyis mesterséges intelligencia elnevezést, mert szerinte az „artificial” szó azt a benyomást keltheti, hogy valami nem valódi. Alternatívaként egyebek mellett a „superintelligence” elnevezést vetette fel.

Szlovén sajtóbeszámolók szerint ezt követően volt olyan 24 órás időszak, amikor csaknem négyezer új .si domaint regisztráltak. Összehasonlításképpen: egész augusztusban mintegy 3500 új bejegyzés történt.

A Register.si közölte: rendszerei a hirtelen megnövekedett érdeklődés ellenére zavartalanul működnek, és folyamatosan figyelik a terhelést.

A szervezet azt is javasolta a márkák, vállalatok és szlogenek jogosultjainak, hogy mielőbb regisztrálják a számukra fontos .si domaineket, ha ezt eddig nem tették meg.

A szlovén sajtó Anguilla és Tuvalu példáját említette: a brit tengerentúli terület az .ai, a csendes-óceáni szigetállam pedig a .tv internetes országkód révén jutott jelentős bevételhez főleg technológiai cégektől és befektetőktől, akik előnyt akartak kovácsolni az új domainek birtoklásából. A Register.si viszont hangsúlyozta, hogy Szlovénia esetében egyelőre nincs alapja a milliós bevételekről szóló találgatásoknak.

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Kezdőlap    Külföld    Pánikot okozott Szlovéniában Donald Trump kijelentése, több ezren léptek

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