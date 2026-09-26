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Az olasz Nicolo Bulega (j) és a spanyol Iker Lecuona, az Aruba.it Racing  Ducati versenyzõi a gyorsaságimotoros Superbike-világbajnokság magyarországi superpole-versenyén a balatonfõkajári Balaton Park Circuit versenypályán 2026. május 3-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

A Balatontól elvették, Argentínába került

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A gyorsaságimotoros-világbajnokság (MotoGP) szervezői pénteken hivatalosan nyilvánosságra hozták a 2027-es versenynaptárt, amelyből kikerült a Magyar Nagydíj.

A menetrendben két új város szerepel, Buenos Aires a Balaton Park Cirucit helyét veszi át, míg az Ausztrál Nagydíjat Adelaide-ben rendezik meg Phillip Island helyett.

A március elejétől november végéig tartó sorozatban 22 versenyhétvégére kerül sor 19 országban, a szezon Thaiföldön kezdődik és Valenciában ér véget.

A következő évben öt versenyhétvégét is egymást követően tartanak, míg októberben Ázsiában, sorrendben Japánban, Malajziában és Indonéziában triplázik a mezőny.

A MotoGP szervezői kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor: a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.

A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra, a sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A MotoGP magyarországi fordulója már idén veszélybe került, végül a Hungaroring Sport Zrt. március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni.

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