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Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Vádat emelktek a paloznaki papgyilkos ellen

Infostart / MTI

A férfi több társával együtt olyan súlyosan bántalmazta a Balaton-felvidéki település plébánosát annak értékeiért, hogy belehalt sérüléseibe. Az elkövető három és fél évtized után felelhet tetteiért.

Vádat emelt az ügyészség az ellen a román férfi ellen, aki társtettesként 35 évvel ezelőtt meggyilkolta Paloznak plébánosát – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség szerdán. A nyomozó hatóság a korábban rögzített ujjnyomok ismételt vizsgálata és egy széles körű, európai szintű nyomozás eredményeként azonosította az elkövetőket.

A vádirat szerint 1991. augusztus 26-án oltotta ki Csopak-Paloznak plébánosának életét az a román állampolgárságú férfi, akit emberöléssel vádol a Veszprém Vármegyei Főügyészség, míg testvérének a vád szerint bűnsegédként kell felelnie tettéért.

A jelenleg 57 és 55 éves férfiak megtudták, hogy a paloznaki plébánián lakó plébános jelentős összegű készpénzzel és értékes ingóságokkal rendelkezik. Annak érdekben, hogy a 72 éves sértett értékeit megszerezzék, Romániából Budapestre, majd onnan 1991. augusztus 25-én egy ismeretlen nővel és egy szintén ismeretlen társukkal személygépkocsival Paloznakra utaztak.

A plébánost a ház körüli feladatok ellátásában egy 77 éves apáca segítette. Az elkövetők röviddel éjfél után előbb az alvó házvezetőnőre rontottak rá, akitől a nő a készpénz helyét akarta megtudni. Miután a nővér közölte, hogy nem tudja hol a pénz, a férfiak a nő felügyeletére hagyták, és a plébános szobájába mentek, ahol a vádlott a sértettet fémrúddal fejen ütötte, ismeretlen társával együtt megkötözte, és ütlegelte az idős embert.

A bántalmazásnak szemtanúja volt a bántalmazó testvére, aki ez idő alatt az értékek után kutatott. Ezután az elkövetők a nővért is megkötözték, és folytatták a kutatást. Az idős plébános a bántalmazás következtében a helyszínen életét vesztette, a nővér pedig a megkötözése miatt maradandó fogyatékosságot szenvedett.

A vádlottak a plébániáról több mint egymillió-kétszázezer forint készpénzt, műszaki cikkeket, táskákat, ezüst evőeszközkészletet, takarékbetétkönyveket, postabankjegyeket vittek magukkal.

Az ügyészség a vádiratában az idősebb testvérrel szemben életfogytig, míg öccsével szemben határozott ideig tartó fegyházbüntetés kiszabására és Magyarországról történő kiutasításukra tett indítványt a Veszprémi Törvényszéknek. A bűncselekménnyel megszerzett vagyon rájuk eső részének erejéig pedig vagyonelkobzást indítványozott velük szemben.

A 2023-ban indult európai szintű nyomozás eredményeként azonosították azt – az akkor 53 éves – belga férfit, aki szintén kapcsolatba hozható az emberöléssel. A férfit az ellene kiadott európai elfogatóparancsnak köszönhetően 2024 márciusában Antwerpenben fogták el a belga nyomozó hatósággal együttműködve, áprilisban a belgák átadták a magyar hatóságoknak. A férfit letartóztatták.

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