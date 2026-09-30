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A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) Tihany elnevezésű új kompja érkezik Balatonfüredre a 178. balatoni hajózási szezon első napján 2024. március 28-án. A kormány döntése alapján a cégnél több mint hatmilliárdos tőkeemelés történt, ez tette lehetővé a több mint 5 milliárdos beruházást, amelynek révén a tesztüzem után két új komp és két új katamarán állt forgalomba.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Így fejlődik tovább a balatoni kompközlekedés – már az alapkövet is letették

Infostart / MTI

A Bahart tájékoztatása szerint a korábbi infrastruktúra elavult, az utasforgalom viszont egyre nő, ezért van szükség a fejlesztésre.

Letették a balatoni kompkikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon kedden – tájékoztatott a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart).

A társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a szántódi és a tihanyi révkikötő infrastruktúráját. A kivitelezés részeként modernizálják a kikötői mólókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezet – tették hozzá.

A projekt keretében új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók, vizesblokkok és szolgáltató egységek épülnek, a közlekedési sávok és a felhajtási rendszerek átalakításával gördülékenyebb lesz a kompra történő fel- és lehajtás.

Az új forgalomirányítási és jegyértékesítési megoldásokkal gyorsabbá válik az átkelés. Megjegyezték, lesz e-sáv és elővételes jegyvásárlás is.

Mivel cél a Balaton-part építészeti és természeti értékeinek megőrzése is, ezért Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus, hiperbolikus paraboloid formájú váróépületet, Tihanyban pedig megújul a helyi védelem alatt álló kőburkolatú épület, amely a kikötő egyik meghatározó látványeleme.

A tervek szerint a jövőben vendéglátó egységekkel, bejárható mólókkal, kilátóval, parkosított környezettel és korszerű utasfogadó infrastruktúrával erősödik a kompkikötők turisztikai és közösségi funkciója

– fűzték hozzá. A fejlesztés az elavult infrastruktúra és a növekvő forgalom miatt vált szükségessé. A Balaton legfontosabb közlekedési csomópontjának korszerűsítéséért, a közlekedési kapacitás növeléséért, és egyebek mellett a turisztikai élmény javításáért folyó beruházás októbertől lép intenzív szakaszába, amikor a kikötő minden részében párhuzamosan indul meg a munkavégzés - jelezte a többségi állami, valamint tóparti önkormányzatok tulajdonában lévő társaság.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a kompok ebben az időszakban is zavartalanul közlekednek az aktuális menetrend szerint.

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Kezdőlap    Belföld    Így fejlődik tovább a balatoni kompközlekedés – már az alapkövet is letették

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