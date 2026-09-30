Változtat a Magyar Posta, aki nem lépett, szorult helyzetbe kerülhet

A Magyar Posta két lépcsőben írja elő a meghatalmazások megújítását. Az első lépcső határideje szeptember 30. – olvasható a posta honlapján. Mint írják: azok számára, akik meghatalmazott útján veszik át postai küldeményeiket, időszerűvé vált a postai meghatalmazások megújítása. A folyamat egyszerű, személyesen és online is elvégezhető.

A 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások hatályukat vesztik. Az első ütemben az 1999. december 31-e előtt kiadott, visszavonásig érvényes dokumentumok érintettek, melyek 2026. szeptember 30-án járnak le.

A postai meghatalmazás általános vagy meghatározott küldeménytípusokra szól – például nyugdíjutalvány, hivatalos irat, időgarantált küldemény, egyes levél- és csomagküldemények, utalványok vagy a vakok írása esetén.

A gyakorlatban jellemzően a személyes átadást igénylő könyvelt küldeményekhez kapcsolódik meghatalmazás,

ugyanakkor az ügyfelek többsége a teljes körű, valamennyi küldeményre érvényes meghatalmazást részesíti előnyben.

További információk, részletes tájékoztatók és a szükséges nyomtatványok megtalálhatók a https://www.posta.hu/kuldemeny_erkezese/meghatalmazas oldalon.