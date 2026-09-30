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Galambok a párizsi Eiffel-torony előtti Trocadero téren 2020. március 18-án. Az új koronavírus járványa miatt Franciaországban az emberek csak igazolással és halaszthatatlan ügyben hagyhatják el a lakhelyüket, ha munkába, bevásárolni vagy orvoshoz mennek.
Nyitókép: MTI/AP/Thibault Camus

Lemondott az Eiffel-tornyot üzemeltető cég vezetője a diszkriminációs botrány miatt

Infostart / MTI
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A felháborodást az az eset váltotta ki, amikor nemrégiben egy hindu csoport látogatása idejére elküldték a női alkalmazottakat.

Bejelentette lemondását az Eiffel-tornyot üzemeltető vállalat (SETE) vezérigazgatója, miután egy vizsgálóbizottság több szabálytalanságot tárt fel egy hindu csoport látogatásával kapcsolatban, köztük a toronyban dolgozó női alkalmazottak nagy vihart kavaró ideiglenes felfüggesztését – derült ki a SETE keddi közleményéből.

A 2018 végén kinevezett Patrick Branco Ruivo az év végén távozik tisztségéből.

A torony dolgozói szeptember 8-án egynapos sztrájkot tartottak, miután a vezetőség arra kérte a női alkalmazottakat, hogy a Bocsaszanvaszi Aksar Szváminarajan Szanszta (BAPS) nevű hindu csoport látogatása idején ne jelenjenek meg a toronyban. A felszólítást nagy botrányt keltett Franciaország-szerte, az ügyben Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere is felszólalt, jogosnak nevezve a dolgozók felháborodását.

Ariel Weil, a SETE elnöke bejelentette, hogy képzést indítanak a nemi egyenlőségről.

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