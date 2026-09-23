Polyák Gábor: kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni

Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a médiatanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente.

Azzal kapcsolatban, hogy az Országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP médiatanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta: a testület jogilag négy fővel is működőképes, de bízik abban, hogy „ebből a patthelyzetből kilépnek", és a médiatanács nem lesz egypárti.

A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott: a médiatanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de „abszurd helyzet volt, amiben éltünk. (...) Médiumok hadserege zúdult rá" egy-egy megcélzott emberre vagy közösségre, az esetleges kis összegű bírságokat pedig közpénzből fizették ki. De ezután a médiatanács vizsgálni fogja az ilyen eseteket is.

Történtek jogsértések, amelyek már következmények nélkül maradnak, de ezután nem lesznek. A gyűlöletkeltő tartalmak, emberi méltóság, közösségek méltóságának megsértése súlyos szankciókat fog eredményezni. Ezeket a fontos értékeket az elmúlt 16 év porig rombolta. Ha ilyen folyamatok újra indulnak, a médiatanácsnak tennie kell ellene – mutatott rá.

A közmédiáról szólva Polyák Gábor elmondta, hogy annak közszolgálatiságát a Független Közmédia Testület fogja vizsgálni, de a jogi értékelés, például a kiegyensúlyozottság ellenőrzése a médiatanács dolga lesz a panaszok kivizsgálása során.

Arra a felvetésre, hogy meg tud-e újulni a közmédia a régi állománnyal, a megválasztott elnök úgy reagált: ennek mérlegelése az intézmény új vezetőjének nehéz, de fontos szakmai feladata lesz.

Azzal kapcsolatban, hogy mire utalt, amikor arról beszélt, „nem lesz boszorkányüldözés", a médiatanács új vezetője azt hangsúlyozta: politikai nézetelteltérés miatt nem lehet szankció, ugyanakkor nincs mindenre felmentés. Példaként említette az Indamédia és a Ringier összeolvadását, amivel az Index és a Blikk egy kézbe került. Ez az EU médiaszabadságról szóló rendelete és az új magyar médiaszabályozás alapján vizsgálható – tette hozzá.

Hozzátette: a KESMA (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány) vagy a Médiaworks centralizációja kiemelt, nemzetstratégiai ügy volt, ezért akkor a magyar hatóságok nem vizsgálhatták, de ez nem jelenti azt, hogy most sem vizsgálható például versenyjogi szempontból az erőfölénnyel visszaélés kérdése.

Arra felvetésre, hogy egy magyar hatóság kontrollálhatja-e a közösségi média, például a Facebook tartalmait, üzleti tevékenységét, a szakember leszögezte: jogilag a Facebook Magyarországon nem létezik.

„Nem túl bíztató a helyzet. Ezt nem tudja megoldani egy ország, még Európa sem, ha nincs mögötte politikai akarat az amerikai kormányzat részéről, hogy valamilyen módon mégiscsak próbálják meg ezeket a társadalmakat a racionális elfogadhatóság talaján tartani, és nem engedni az uszítást meg a hazudozást a végtelenségig" – jegyezte meg Polyák Gábor.

Jelenleg nem látni, hogy miként lehetne ezen a területen eredményesen fellépni, ehhez radikális politikai fordulat kellene Amerikában – tette hozzá.

Az állami reklámköltésekről szólva a megválasztott elnök elmondta: 2025 óta ez nyilvános, a médiumoknak közzé kellett volna tenniük. Az Európai Bizottság előtt van az állami hirdetések piactorzító hatásának problémája mint versenyjogi kérdés. Az NMHH közzé fogja tenni az állam reklámpiaci költéseit és azok hasznosulását, eléréseit.

Az országos rádiófrekvenciákról szólva Polyák Gábor hangsúlyozta: semmiféle politikai alku, befolyásolás nem törvényes. Emlékeztetett a 2009-es esetre, mikor a Fidesz és az MSZP kötött alkut a Klassz FM-ről és a Neo FM-ről.

A mintegy 800 dolgozót foglalkoztató NMHH-val kapcsolatban az új elnök elmondta: a hírközlési terület munkája kiemelkedő minőségű, a média területén ugyanakkor születtek kifogásolható vezetői döntések, és az utóbbi évek gazdálkodását is érdemes vizsgálni, amire az Állami Számvevőszéket szeretné megkérni.

Megjegyezte, hogy a hétfős Médiatudományi Kutató Intézet az utolsó 4 évben 5 milliárd forintból gazdálkodott. Meg kell nézni, hogy ez mire ment el.

Polyák Gábor célja, hogy az ország sajtószabadság szempontjából a régió éllovasává váljon.

„Nem kell ehhez csodát művelni, 2010 előtt is ott voltunk, pedig az sem volt egy hibátlan ország" – fűzte hozzá.

Polyák Gábort az Országgyűlés kedden választotta meg öt évre a médiatanács élére, amely az NMHH önálló hatáskörű, az Országgyűlés felügyelete alatt álló szerve.