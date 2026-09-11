Nyolc gyanúsítottja van a tízmilliárdos Volán-ügynek, köztük korábbi vezetők és vállalkozók is

Az NNI Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Korrupciós Bűnözés Elleni Osztályán a Volán-társaságok feljelentése alapján évek óta büntetőeljárás folyik különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen – írja beszámolójában a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI).

Az ügy teljes körű felderítésére az NNI két hónappal ezelőtt külön nyomozócsoportot hozott létre. Az adatok szerint 2015 és 2018 között az állami tulajdonú Volán-társaságoknál hozzávetőleg 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be. A gyanú szerint 608 jármű beszerzése nem a közlekedési központok gazdasági érdekeinek figyelembevételével zajlott, hanem egyéni érdekek mentén. Az egyik Volán-társaság kecskeméti székhelyének megvásárlását is túlárazták. Ezzel a Volánnak legalább 550 millió forintos vagyoni hátránya keletkezett.

A hűtlen kezelésből származó bűnös vagyont pénzmosással szerezték meg.

Az adatok szerint a háttérben ingatlanprojektek finanszírozása zajlott, valamint egymilliárd forintot meghaladó pénzfelvétel, illetve nagy értékű autó vásárlása.

A beruházások a XII. és a IX. kerületben, valamint Balatonvilágoson és Törökbálinton valósultak meg. A Volán-társaságoknál a tulajdonosi jogok gyakorlását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. látta el, és az akkori vezetője tudott olyan állami tulajdonú ingatlanokról, amelyek értékesítés esetén jelentős haszonnal kecsegtettek. Így a Volán-társaságok túlárazott buszbeszerzéseiből, valamint a kecskeméti székhely túlárazott megvásárlásából származó bűnös vagyont a cégvezetők köztes vállalatokon keresztül, színlelt kölcsönszerződésekkel továbbították az érdekeltségükbe tartozó más cégekhez, amelyek aztán ingatlanprojektekbe fektették.

Az NNI szeptember 10-én nyolc embert gyanúsított meg az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és különösen nagy vagy azt meghaladó összegre elkövetett pénzmosással.

A nyomozók a cégvezetőkhöz köthető ingatlanokban és lakásokban házkutatásokat hajtottak végre, ennek során dokumentumokat, szerződéseket, iratokat foglaltak le, valamint adatokat mentettek ki elektronikus eszközökről.

A Kontroll információi szerint a kihallgatásra idézettek között van Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatója, valamint Jellinek Dániel milliárdos üzletember is. A lap szerint az ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés az NNI-hez, az azóta eltelt években azonban nem történt gyanúsítás. Úgy tudják, csak most következett be érdemi fordulat a nyomozásban.

Az ügy teljes körű felderítése folytatódik, és további gyanúsítások várhatók. A bűnös vagyonok felderítése és visszaszerzése külön eljárás keretében zajlik az NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatalnál – olvasható a rendőrség weboldalán.