Látta már a szmájlis traffipaxot?

A Feol és a Kisalföld számol be a szmájlis traffipaxikról az M1-esen.

Mint a híradásból kiderül, az M1-es autópálya egy nem túl dicső címet birtokol, a 2025-ös évben a halálos balesetek rangsorát „megnyerte", megelőzve a 4-es főutat. A rendőrség pedig az ígéretéhez híven lépett, és egyedi, mosolygós, szmájlis traffipaxokat telepített a tereléseknél.

Ez egy olyan sebességmérő és figyelmeztető eszköz, amely zöld mosolygó vagy piros szomorú arcot mutat az autósoknak a jármű sebessége alapján.

A rendszer elsődleges célja a megelőzés és a lassításra ösztönzés, hogy a sofőr még időben korrigálhasson.

Nem minden mosolygós doboz rejt aktív kamerát, de a sofőrök ezt természetesen nem tudhatják, melyikben van és melyikben nincs sebességmérő.