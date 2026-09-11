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Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Új feljelentéseket készít elő Tanács Zoltán minisztériuma

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A tudományos és technológiai miniszter szerint a következő hetekben tucatnyi feljelentést készül tenni a minisztérium, esetenként akár több tízmilliárd forintos ügyekben is, súlyos szabálytalanságok miatt.

Tanács Zoltán a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a következő egy-két hétben körülbelül egy tucat újabb ügyben tehetnek feljelentést – írja a 24.hu. A miniszter úgy fogalmazott, hogy ezek várhatóan nem lesznek százmilliárd forintos nagyságrendűek, de több olyan ügy is van, amely több tízmilliárd forintot érint.

A tárcavezető példaként említett egy P2M nevű céghez kapcsolódó szerződést, amelynél állítása szerint komoly szabálytalanságokat tártak fel. Részleteket most még nem közölt, de jelezte, hogy ott van a készülő feljelentések között.

A P2M Consultinggal és a P2M Informatikával kapcsolatban januárban azt írta a HVG, hogy pár év leforgása alatt több tízmilliárd forintos állami keretszerződésekhez jutottak, miközben korábbi árbevételük ennek csak töredéke volt.

A legnagyobb megrendelések között szerepelt az MVM Csoport több mint 2,7 milliárd forintos megbízása, a MÁV Szolgáltató Központ 825 millió forintos szerződése, valamint a Mavir 650 millió forintos szervezetfejlesztési munkája is.

A cégek bevételeinek jelentős része alvállalkozókhoz került tovább,

vagyis elsősorban közvetítő szerepet töltöttek be, a tulajdonosi és üzleti kapcsolatok között pedig feltűnt Szabad Tamás, akit a lap több ponton a NER-es üzleti körökhöz, illetve Balásy Gyula érdekeltségeihez kötött.

Tanács Zoltán szerint az e-ingatlan projektnél is komoly problémák merültek fel:

a fejlesztésre mintegy 22-23 milliárd forintot költöttek el, miközben a rendszer nagy részét végül újra kellett kezdeni.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy egy alapmodulon kívül kevés valóban működő elem készült el, ezért az ügyben szintén készül egy feljelentési tervezet.

A miniszter az interjúban elmondta, a kormány a jelenlegi, GDP-arányosan 1,3 százalékos kutatás-fejlesztési ráfordítást a következő négy évben 2 százalék közelébe emelné. Hosszabb távon pedig az Európai Unió által elvárt 3 százalékos szint elérése lehet a cél.

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