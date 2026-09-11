ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.15
usd:
314.12
bux:
151314.59
2026. szeptember 11. péntek Teodóra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (középen) a párt kötcsei rendezvényére érkezik 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Magyar Péter ismét országjárásra indul, itt az első konkrét időpont és helyszín

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„Itt a kirándulóidő”, szombaton kezdődik a miniszterelnök újabb országjárása. Aznap igazi politikai nagyüzem lesz: Kötcsén Orbán Viktor is felszólal.

Az országjárás Magyar Péternek ellenzékben nagyon bejött, és nem hagy fel ezzel a tevékenységgel miniszterelnökként sem. Mint közösségi oldalán írja: az első állomás Veszprém.

A miniszterelnök augusztus 20-án, a Tisza Szigetek margitszigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul. Mint mondta: tizenöt városban, végül Budapesten tart majd fórumot.

Előzőleg szombat reggel 10 órakor sajtótájékoztatót tart a kormányfő a gyermekvédelem helyzetéről és az ez ügyben összeállított jelentésről.

Szombaton igazi politikai nagyüzem lesz, mert Kötcsén a Fidesz tart találkozót, és várhatóan felszólal Orbán Viktor pártelnök, volt kormányfő is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter ismét országjárásra indul, itt az első konkrét időpont és helyszín

veszprém

országjárás

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Budapesten a világ szeme: Tajti-Márton Anita magyar érmeket vár az este kezdődő atlétikai Világdöntőben

Budapesten a világ szeme: Tajti-Márton Anita magyar érmeket vár az este kezdődő atlétikai Világdöntőben

Péntek este kezdődik a háromnapos, naponta háromórás atlétikai Világdöntő Budapesten, amelyre a legnagyobb világsztárok is eljönnek. Kiemelkedő eredményt remél az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bencétől a magyar szövetség új elnöke, Tajti-Márton Anita, aki az InfoRádióban beszélt a Világdöntőről.
 

Molnár Attila a budapesti atlétikai Világdöntőn is csúcsra tör

Sport a tévében: 19 órakor kezdődik a budapesti atlétikai Világdöntő

A péntekinél kellemesebb idő ígérkezik az Atlétikai Világdöntő hétvégi napjaira

VIDEÓ
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.11. péntek, 18:00
Fejes Dániel
világbajnok kenus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Soha nem látott számok kerültek elő - lecsaphat a "csendes gyilkos" Amerika gazdaságára

Soha nem látott számok kerültek elő - lecsaphat a "csendes gyilkos" Amerika gazdaságára

Az amerikai dízelár pénteken történelmi mérföldkőhöz ért, miután az országos átlagár először lépte át a gallononkénti 6 dollárt. A probléma messze túlmutat a benzinkutakon, hiszen a gázolaj a teherszállítástól a mezőgazdaságig a gazdaság szinte minden szegmensét érinti, ezért a mostani árszint egyes szakértők szerint „csendes gyilkosként” hathat a gazdaságra. A háttérben az iráni és ukrajnai háború miatt kieső finomítói kapacitások, a szűk tartalékok és a 100 dollár fölé emelkedő olajár állnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos milliókat bukhat, aki új lakást vesz: kiderült az áfa-szigorítás nagy trükkje, így mentheted meg a pénzed

Súlyos milliókat bukhat, aki új lakást vesz: kiderült az áfa-szigorítás nagy trükkje, így mentheted meg a pénzed

Első pillantásra akár 21 millió forintos áremelkedést is okozhatna az új lakások kedvezményes áfájának kivezetése, a valóság azonban jóval árnyaltabb.

BBC
Business Sport Travel Science
9/11 victims remembered 25 years on from attacks

9/11 victims remembered 25 years on from attacks

Memorials to honour those killed will be held at the site of New York's World Trade Center and at the Pentagon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 11. 12:42
Vitézy Dávid: a MÁV csendben elszabotált egy döntést
2026. szeptember 11. 12:30
Kiderült, kik az esős éjszaka nyertesei, és hogy mi jön most – videó
×
×