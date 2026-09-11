Magyar Péter ismét országjárásra indul, itt az első konkrét időpont és helyszín

Az országjárás Magyar Péternek ellenzékben nagyon bejött, és nem hagy fel ezzel a tevékenységgel miniszterelnökként sem. Mint közösségi oldalán írja: az első állomás Veszprém.

A miniszterelnök augusztus 20-án, a Tisza Szigetek margitszigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul. Mint mondta: tizenöt városban, végül Budapesten tart majd fórumot.

Előzőleg szombat reggel 10 órakor sajtótájékoztatót tart a kormányfő a gyermekvédelem helyzetéről és az ez ügyben összeállított jelentésről.

Szombaton igazi politikai nagyüzem lesz, mert Kötcsén a Fidesz tart találkozót, és várhatóan felszólal Orbán Viktor pártelnök, volt kormányfő is.