Tűzgyújtás: „ON” – persze nem mindenhol

Négy megyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom szombattól – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken az MTI-vel.

Eszerint

Győr-Moson-Sopron,

Somogy,

Vas és

Zala

megyékben vonják vissza a tűzgyújtási korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély.

Hozzátették: a többi vármegyében továbbra is fennáll a tilalom, ezekben egyelőre nem esett az egész területet megfelelően átnedvesítő mennyiségű eső, az erdei biomassza továbbra is száraz.

Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdotuz.hu és a katasztrofavedelem.hu oldalakon lehet tájékozódni.