Gajdos László a szociális tűzifával kapcsolatban tett bejelentést

Gajdos László ismertette: az állami erdészetek évente csaknem 4 millió köbméter fát termelnek ki, ennek mintegy fele tűzifa. A kivágott mennyiség az idén nem változik, viszont a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását.

A mintegy 1,5 millió, fával fűtő magyar háztartás támogatása érdekében az állami erdőkből származó tűzifa árát a kormány a januári szinten maximálja, az áfát pedig 27 százalékról 5 százalékra csökkenti. A szociális tűzifa ára a programban legfeljebb nettó 23 ezer forint lehet köbméterenként kemény lombos, illetve 15 ezer forint köbméterenként lágy lombos fa esetében.

Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy hosszú távon a háztartások környezetkímélőbb, zöldebb megoldásokat használjanak, de most azokat kell segíteni, akik télen csak fával tudnak fűteni.

„A legértékesebb állami erdőket megvédjük, és különösen vigyázunk az őshonos, idős erdőállományokra” - tette hozzá a miniszter.