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Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Nem szegény az új köztársasági elnök: Baka András is közzétette vagyonnyilatkozatát

Infostart / MTI

Közzétették Baka András köztársasági elnök vagyonnyilatkozatát. A Sándor-palota oldalán elérhető dokumentumból kiderül, hogy az államfőnek négy ingatlana és több mint 130 millió forintos megtakarítása van.

Az államfőnek mintegy 130,5 millió forint megtakarítása van részvényekben, befektetési jegyekben, állampapírban és lakástakarékossági betétben.

Baka András

  • 2002 óta felerészben tulajdonosa egy 270 négyzetméteres budapesti, XII. kerületi családi háznak.
  • Szintén felerészben tulajdonosa egy V. kerületi, 93 négyezetméteres lakásnak, ezt lakáscsere útján szerezte 1986-ben.
  • 1979 óta felerészben tulajdonosa egy szigetmonostori, 57 négyzetméteres hétvégi háznak is.
  • Negyedrészben birtokol egy 42 négyzetméteres agárdi hétvégi házat, ehhez 1984-ben, öröklés útján jutott hozzá.

A köztársasági elnök tulajdonosa egy 2020-ban vásárolt Volkswagen Passat típusú gépkocsinak, más jármű, védett műalkotás nincs a nevén.

Ugyanakkor a vagyonnyilatkozatában az ingóságok között feltüntetett még 2000 könyvet, Richelieu- bútorokat, egy ajándékba kapott IWC Portugieser karórát, egy ajándékba kapott és egy megörökölt festményt, valamint szőnyegeket.

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