Nem szegény az új köztársasági elnök: Baka András is közzétette vagyonnyilatkozatát

Az államfőnek mintegy 130,5 millió forint megtakarítása van részvényekben, befektetési jegyekben, állampapírban és lakástakarékossági betétben.
Baka András
- 2002 óta felerészben tulajdonosa egy 270 négyzetméteres budapesti, XII. kerületi családi háznak.
- Szintén felerészben tulajdonosa egy V. kerületi, 93 négyezetméteres lakásnak, ezt lakáscsere útján szerezte 1986-ben.
- 1979 óta felerészben tulajdonosa egy szigetmonostori, 57 négyzetméteres hétvégi háznak is.
- Negyedrészben birtokol egy 42 négyzetméteres agárdi hétvégi házat, ehhez 1984-ben, öröklés útján jutott hozzá.
A köztársasági elnök tulajdonosa egy 2020-ban vásárolt Volkswagen Passat típusú gépkocsinak, más jármű, védett műalkotás nincs a nevén.
Ugyanakkor a vagyonnyilatkozatában az ingóságok között feltüntetett még 2000 könyvet, Richelieu- bútorokat, egy ajándékba kapott IWC Portugieser karórát, egy ajándékba kapott és egy megörökölt festményt, valamint szőnyegeket.