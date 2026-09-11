Forsthoffer Ágnes "óriások" társaságába keveredett, nagy volt az öröm

Az elmúlt napokban látványos esés rajzolódott ki a vezető európai és amerikai tőzsdéken. A befektetők a 100 dollár fölött álló olajár miatt és a tartósan megemelkedő infláció, valamint a jegybanki kamatemelések miatt aggódtak. Ma délelőtt valamelyest javult a hangulat az elmúlt napok esése után, kis pluszban állnak az európai tőzsdék.A magyar piacon továbbra is a Mol a sztori, a tegnapi nagy emelkedés követően folytatódik a rali. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.