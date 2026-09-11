Forsthoffer Ágnessel, az Országgyűlés elnökével utazik haza női válogatottunk Berlinből. Mindezt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége posztolta Facebook oldalán.
Forsthoffer Ágnes "óriások" társaságába keveredett, nagy volt az öröm
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Facebook oldalán közölte, hogy a nő kosárlabda-válogatott előkelő társaságba került a repülőtéren.
Budapesten a világ szeme: Tajti-Márton Anita magyar érmeket vár az este kezdődő atlétikai Világdöntőben
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán
zuglóLakástűz Budapesten
Folytatódik a rali a Molban
Az elmúlt napokban látványos esés rajzolódott ki a vezető európai és amerikai tőzsdéken. A befektetők a 100 dollár fölött álló olajár miatt és a tartósan megemelkedő infláció, valamint a jegybanki kamatemelések miatt aggódtak. Ma délelőtt valamelyest javult a hangulat az elmúlt napok esése után, kis pluszban állnak az európai tőzsdék.A magyar piacon továbbra is a Mol a sztori, a tegnapi nagy emelkedés követően folytatódik a rali. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Nagyon fontos határidőre figyelmeztetik a magyar szülőket: már csak keddig lehet kérni az ingyenes védelmet
Azon szülőknek, akik igényelni szeretnék hetedikes gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást, keddig kell visszajuttatniuk a kitöltött beleegyező nyilatkozatot az iskolákba.
Ceremony begins to mark 25th anniversary of 9/11 at site of World Trade Center in New York
Vice-President JD Vance as well as former Presidents Joe Biden and Barak Obama are attending the commemoration.