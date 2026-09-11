Sajtóinformáció: az otthonteremtési program újraindítását mérlegeli a gazdasági tárca

A Világgazdaság szerint hamarosan újraindulhat az otthonfelújítási program, és piaci információk szerint a Gazdasági és Energetikai Minisztérium azt is mérlegeli, hogy a korábban beadott, de forráshiány miatt várólistára került pályázatokat befogadja. Az otthonfelújítási programban akár 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás és ugyanekkora kamatmentes hitel is elérhető.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hivatalosan egyelőre nem közölt döntést, meg nem erősített piaci információk szerint azonban az is napirenden van, hogy a keretek kimerülése előtt beadott pályázatokat a túljegyzés ellenére is befogadják. Ez elsősorban azoknak lehet fontos, akik hónapok óta várnak az elbírálásra, vagy a forráshiány miatt várólistára kerültek.

A KEHOP Plusz 4.1.8-24 a budapesti, míg a KEHOP Plusz 4.1.7-24 a fővároson kívüli, 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését támogatja, azonos műszaki és finanszírozási feltételekkel.

A program egyik legfontosabb eleme, hogy a beruházás felét vissza nem térítendő támogatásból, másik részét pedig kamatmentes hitelből lehet finanszírozni. Mindkettő felső határa 5 millió forint, miközben a teljes projekthez mindössze 5 százalék saját forrás szükséges.