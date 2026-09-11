Boxokat helyezett ki a rendőrség három hazai település útjaira, nem csak a gyorshajtók lesznek bajban

Három helyszínen is új traffiboxok segítik a közlekedésbiztonságot a Karancs-völgyben. A fix sebességmérő dobozokat Karancsalján, Karancslapujtőn, valamint Karancskeszi Marakodipuszta településrészén helyezték ki, és néhány napja már üzemelnek is – írta meg a nool.hu.

Az Ipolyinfo információi szerint a fejlesztésre azért volt szükség, mert az elmúlt időszakban egyre több közlekedési szabálytalanságot tapasztaltak a térség belterületi útszakaszain. Elsősorban a gyorshajtás vált problémává, de a veszélyes és szabálytalan előzések is gyakoriak.

A helyszínek kiválasztásánál a rendőrség tapasztalatait is figyelembe vették. Így kerültek a traffiboxok olyan kritikusnak ítélt, ugyanakkor jól belátható útszakaszokra, ahol a gyorshajtás komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthet.