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Nyitókép: Unsplash.com

Vádat emeltek Berlinben hét feltételezett Hamász-tag ellen

Infostart / MTI

Vádat emelt a német szövetségi ügyészség hét, a Hamász palesztin iszlamista szervezethez kötődő férfi ellen Berlinben, mert a gyanú szerint fegyverek beszerzésében vettek részt egy izraeli vagy zsidó célpontok elleni merénylet előkészítéséhez Németországban vagy Ausztriában.

A karlsruhei ügyészség pénteki közlése szerint a gyanúsítottak a Hamász vezető tisztségviselőinek utasítására tevékenykedtek. A vádhatóság szerint egy teljesen automata lőfegyvert, 13 pisztolyt és több mint 700 lőszert szereztek be egy, a hatóságok feltételezése szerint még 2025 októberére tervezett támadáshoz.

Az ügyészség szerint a Hamász legkésőbb 2025 júliusától merényletet tervezett Németországban vagy Ausztriában izraeli képviselők, zsidó személyek vagy Izrael-párti emberek ellen.

A hét gyanúsítottat külföldi terrorszervezetben való tagsággal, súlyos, az állam biztonságát veszélyeztető erőszakos cselekmény előkészítésével, továbbá a fegyvertörvény megsértéssel, egyes esetekben pedig hadianyag-ellenőrzési szabályok megsértésével vádolják.

Alexander Dobrindt belügyminiszter akkori nyilatkozata szerint terrorfenyegetést hárítottak el. "Úgy véljük, hogy ez a fenyegetés konkrét volt" - jelentette ki. A gyanúsítottak már régóta a hatóságok látóterében voltak és aktív megfigyelés alatt álltak - az Alkotmányvédelmi Hivatal is részt vett az ügyben.

A Hamász tagadta, hogy bármiféle kapcsolata lenne a letartóztatott gyanúsítottakkal.

A nyomozás több európai országra is kiterjedt. A hatóságok 2025 novemberében fegyverraktárat számoltak fel Bécsben, egy további gyanúsítottat pedig Londonban fogtak el a német szövetségi legfelsőbb bíróság elfogatóparancsa alapján. A következő hónapokban további letartóztatásokat hajtottak végre Dániában, Cipruson és Németországban.

Jens Rommel szövetségi főügyész júniusban közölte, hogy az egyik gyanúsítottnál előre elkészített, egy akcióért a felelősséget felvállaló videót foglaltak le. A felvételben a Hamász Izrael elleni 2023. október 7-i támadásának második évfordulója körüli időpontra helyeztek kilátásba merényletet. A videót a gyanú szerint a Nagy-Britanniában fogva tartott férfi készítette.

Az ügyészség szerint a Hamász katonai szárnya már korábban fegyverraktárakat kezdett kiépíteni Európában. A nyomozás során megállapították, hogy magas rangú Hamász-funkcionáriusok bízták meg a vádlottakat fegyverek és lőszerek beszerzésével Németországban.

Nem ez az első németországi eljárás feltételezett Hamász-tagok ügyében. A berlini felsőbíróság március végén négy férfit ítélt négy és fél, illetve hat év közötti szabadságvesztésre, miután bűnösnek találta őket külföldi terrorszervezetben való tagság miatt. A bíróság szerint ők több európai országban működő fegyverraktárak fenntartásáért feleltek, amelyeket merényletekhez használhattak volna fel. A hatóságok eddig nem tártak fel kapcsolatot a korábban elítéltek és a most megvádolt csoport között.

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Kezdőlap    Külföld    Vádat emeltek Berlinben hét feltételezett Hamász-tag ellen

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