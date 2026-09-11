Így néz ki az elszámoltatás Brazíliában

Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro volt elnök legidősebb fia.

André Mendonca bíró július 22-én engedélyezte a szövetségi rendőrség által kezdeményezett nyomozást a Banco Master nevű bank összeomlásával kapcsolatos átfogó nyomozás részeként. A rendőrség indítványában a bank egy korábbi vezetője, Daniel Vorcaro által egy Jair Bolsonaróról szóló film finanszírozásához nyújtott adományokra hivatkozott.

Flávio Bolsonaro az amazonasi Manusban elismerte pénteken is, hogy pénzügyi támogatást kért Vorcarótól a Sötét Ló című, Jim Caviezel főszereplésével készülő filmhez, de ezúttal is tagadta a jogsértést. „Nincs rejtegetnivalóm” – jelentette ki.

A nyilvánosságra hozott iratok szerint a rendőrség azt vizsgálja, hogy a 45 éves szenátor követett-e el pénzmosást, illegális devizaügyleteket vagy korrupciót. Vorcarót márciusban letartóztatták.

A Banco Master-ügyben jegybanki tisztviselők, politikusok és legfelsőbb bírósági bírák érintettsége is felmerült.

Edson Fachin, a legfelsőbb bíróság elnöke csütörtökön elrendelte több ezer oldalnyi irat nyilvánosságra hozatalát, de a Flávio Bolsonaro elleni vizsgálat egyes részletei továbbra is titkosak.

Ezek a fejlemények tovább növelik a politikai bizonytalanságot az elnökválasztás előtt: közvélemény-kutatások szerint Flávio Bolsonaro és Lula között nagyon szoros verseny lesz az elnökválasztás várható fordulójában. Lula az ügy teljes nyilvánosságra hozatala mellett foglalt állást. „Mindent ki kell vizsgálni, és mindent nyilvánosságra kell hozni, függetlenül attól, hogy kinek árt” – jelentette ki.

A korrupció a brazil választási kampány központi kérdése.

Maga Lula is börtönben ült 580 napig 2018-2019-ben korrupciós vádak miatt, végül az ítéletet eljárásjogi okokra, illetve a bíró elfogultságára hivatkozva semmisnek nyilvánították.

A baloldal és a korrupció összefonódása mindig is a brazíliai konzervatív politikai erők célkeresztjében szerepelt, és döntő szerepet játszott a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro 2018-as megválasztásában is.