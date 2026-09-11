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A Hold sötét oldala a NASA felvételén, a háttérben a Földdel.
Nyitókép: NASA

Két óriás állt össze, ez meghatározhatja a holdkutatás jövőjét

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A NASA és az IBM mérnökei egy nyílt forráskódú mesterséges intelligenciát fejlesztettek, ami segíthet alaposabban megismerni a Hold felszínét.

Bemutatták be a NASA-IBM Lunar Foundation Model nevű rendszert – egy nyílt forráskódú AI-rendszert, amit a Hugging Face-ről lehet letölteni – számolt be róla a hvg.hu.

Juan Bernabé-Moreno, az IBM Research Europe igazgatója szerint alapmodellként számos feladatot el tud végezni az újdonság. A kutatók szerint

különösen hatékonyan képes azonosítani a Hold felszínén azokat a területeket, ahol jég fordulhat elő.

A tesztek során a modell előrejelzéseit egy olyan térképpel vetették össze, amelyet korábban egy olyan tudományos munka eredményeként közölte, amely terepviszonyokra, hőmérsékleti és egyéb környezeti adatokra támaszkodott.

Ezt követően a modellt összevetették a SwinV2-B-vel, egy Microsoft által fejlesztett, nagy felbontású képek feldolgozására szolgáló rendszerrel. Kiderült, a NASA és az IBM modellje 23 százalékkal csökkentette a hibák arányát. A két szervezet azért választotta összehasonlítási alapnak a SwinV2-B-t, mert ezt az eszközt gyakran használják referenciaként számos képelemzési feladatnál.

A kutatók egy éles tesztet is végeztek, amikor augusztus 5-én a Holdba csapódott a SpaceX egyik rakétája. Amikor az IBM betáplálta az ütközésről készült képet a modellbe, az helyesen azonosította a becsapódás helyszínét új kráterként, annak ellenére, hogy az nagymértékben átfedésben volt egy már meglévő kráterrel.

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Kezdőlap    Tudomány    Két óriás állt össze, ez meghatározhatja a holdkutatás jövőjét

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