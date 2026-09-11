Slusszpoénként háromszor is nekiment világcsúcsának Armand Duplantis

A Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 20 557 néző gyűlt össze, hogy lássa ki lesz a nyitónapi nyolc döntőben a legjobbak legjobbja. A pénteki programot úgy alakították, hogy a nap végén, igazi csúcspontként a férfi rúdugrók csatájának végjátékára figyeljen mindenki. A színvonalról mindent elmond, hogy öt ugró jutott át az 5,95 méteres magasságon. Duplantis riválisaival ellentétben minden magasságot elsőre vitt és úgy tűnt, az első helye már 6,05-ön eldőlhet. Az idén őt többször is megszorongató görög Karalisz azonban harmadikra teljesítette ezt a magasságot, majd a 6,15-t elsőre vitte és nyíltá tette a versenyt. A svéd sztárt azonban nem tudta kizökkenteni, Duplantis 6,15-ön, majd 6,20-ion is elsőre lendült át, míg ellenfele 6,20-n egyszer, 6,25-n pedig kétszer rontott.

Duplantis – aki a Világdöntő dalát írta és erre a zenére ugrott – a 6,32-es világcsúcsmagasságra emeltetett. Mindenki abban bízott, hogy 2025 után – amikor ugyanitt, a Gyulai Memorialon parádézott – ismét rekorddal örvendezteti meg a magyar nézőket, de a csúcsjavítás ezúttal elmaradt.

Karalisz utolsó rontása után rajtolt a férfi 110 méter gát fináléja, amely amerikai házidöntőnek felelt meg. Az Egyesült Államok ugyanis öt vágtázóval képviseltette magát, köztük a világcsúcstartó Ja'Kobe Tharppal és a világbajnok Cordell Tinchel. A győzelem a két klasszis között dőlt el, s ugyan a célba érve Tinch ünnepeltette magát, kisvártatva kiderült, hogy Tharp győzött 12.94 másodperccel, egy századdal a korán örülő Tinchet megelőzve.

Nagy hajráversenyt hozott a férfi 5000 méter, a sérülései után a birminghami Eb-n aranyéremmel visszatért Jakob Ingebrigtsen azonban az utolsó ötven méteren ellépett az élbolytól és a norvégok kétszeres olimpiai bajnoka meggyőző fölénnyel diadalmaskodott.

Női magasugrásban is a legnagyobb esélyes nyert, a világcsúcstartó ukrán Jaroszlava Mahucsik egyedüliként jutott túl az 1,99 méteren.

Veretlen maradt 100 m gáton ebben az idényben Masai Russell, aki augusztusban 12.09 mp-re javította a szám világcsúcsát. Az olimpiai bajnok amerikai sprinter ezúttal 12.22 mp-cel ért elsőként célba.

Eredmények:

4x100 m vegyes váltó:

1. Egyesült Államok (Ronnie Baker, Anavia Battle, Courtney Lindsey, Kayla White) 39.64 mp

2. Jamaica (Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson, Jonielle Smith) 39.72

3. Nagy-Britannia (Romell Grave, Imani Lansiquot, Jeremiah Azu, Success Eduan) 40.24

...7. Magyarország (Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita) 41.21 - országos csúcs

férfi kalapácsvetés:

1. Merlin Hummel (Németország 81,46 m

2, Halász Bence 80,30

3. Mihajlo Kohan (Ukrajna) 78,90

női magasugrás:

1. Jaroszlava Mahucsik (Ukrajna) 1,99 m

2. Nicola Olyslagers (Ausztrália) 1,95

3. Eleanor Patterson (Ausztrália) 1,91

férfi 5000 m:

1. Jakob Ingebrigtsen (Norvégia) 12:59.24 p

2. Cole Hocker (Egyesült Államok) 13:00.05

3. Parker Wolfe (Egyesült Államok) 13:00.13

férfi rúdugrás:

1. Armand Duplantis (Svédország) 6,20

2. Emmanuil Karalisz (Görögország) 6,15

3. Sondre Guttormsen (Norvégia) 5,95

női távolugrás:

1. Larissa Iapichino (Olaszország) 6,90 m

2. Jazmin Sawyers (Nagy-Britannia) 6,78

3. Alyssa Jones (Egyesült Államok) 6,77

női 100 m gát:

1. Masai Russell (Egyesült Államok) 12.22 mp

2. Tobi Amusan (Nigéria) 12.34

3. Nadine Visser (Hollandia) 12.39

...10. Kozák Luca 12.68 (az elődöntőben)

férfi 110 m gát:

1. Ja'Kobe Tharp (Egyesült Államok) 12.94 mp

2. Cordell Tinch (Egyesült Államok) 12.95

3. Bradley Franklin (Egyesült Államok) 13.01