Nagyon nagyot kér Zelenszkij Trumptól

Az ukrán elnök arra kérte pénteken amerikai kollégáját, Donald Trumpot, haladéktalanul vessen ki súlyos szankciókat Oroszországra, hogy csökkenjen annak rakétagyártó kapacitása, miután egyre intenzívebbek az Ukrajna elleni orosz légitámadások.

„Máris meg kell hozni a szankciókat. Ezeknek a szankcióknak súlyosaknak kell lenniük. (...) Időnként nem értem, miért nem születnek meg gyorsabban a döntések” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij a kijevi Jalta Európai Stratégia című fórumon.

„Haladéktalanul meg kell hozni a ballisztikus rakéták és a velük összefüggő fegyverek termelését korlátozó intézkedéseket” – mondta Zelenszkij, aki szerint fontos, hogy az amerikai kormányzat és Trump elnök határozott döntéseket hozzon.

Csütörtöki kanadai látogatásán Zelenszkij közölte: azt tervezi, hogy szeptember végén New Yorkban találkozik Donald Trumppal, az amerikai küldöttek moszkvai és kijevi tárgyalásai után.

Oroszország és Ukrajna hónapok óta fokozza a hosszú hatótávolságú eszközökkel történő légicsapásokat, egyre gyakrabban polgári célpontok – gyárak, kőolajfinomítók, raktárak, energetikai, kikötői létesítmények és hajók – ellen.

Az Ukrajna elleni orosz légicsapások az elmúlt hónapban számos vállalat tulajdonát rongálták meg, egyebek mellett a fémkohászatban, a fekete-tengeri teherhajók elleni támadások pedig leállították az ukrajnai mezőgazdasági export nagy részét.

A rakétavédelmi eszközökben szűkölködő Ukrajna tart a tél közeledtétől is, amely során Moszkva hasonló károkat okozhat az energetikai rendszerben, mint 2025-ben.